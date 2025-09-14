İzmir'in Menderes ilçesi, uzun süredir aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firarinin yakalandığı operasyona sahne oldu. Menderes İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, titiz bir takip ve istihbarat çalışması sonucunda, firarilerin saklandığı yeri tespit ederek başarılı bir operasyon gerçekleştirdi.

Gizlendikleri hobi bahçesinde yakalandılar

Edinilen bilgiye göre, emniyet güçleri, kamuoyunda "hobi bahçesi" olarak bilinen özel bir alanda, iki firarinin gizlendiği yönünde önemli bir ihbar aldı. Altıntepe Mahallesi'ndeki bu hobi bahçesindeki evin adresini belirleyen ekipler, operasyon için düğmeye bastı. Sabahın erken saatlerinde gerçekleştirilen baskınla birlikte, güvenlik güçleri A.K. (67) ve C.H. (38) isimli şahısları kıskıvrak yakaladı. Şahısların, operasyon sırasında herhangi bir direniş göstermemesi dikkat çekti.

Yıllarca hapis cezası almışlardı

Yakalanan firarilerden A.K.'nin, "yağma" suçundan 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı. Diğer firari C.H.'nin ise suç dosyasının daha kabarık olduğu belirlendi. C.H.'nin "yağma", "kasten yaralama" ve "başkasına ait banka veya kredi kartı bilgilerini izinsiz kullanma" gibi ağır suçlardan toplamda 20 yıl 9 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldığı tespit edildi. Her iki hükümlü de, adaletten kaçma çabalarının başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından emniyetteki işlemleri tamamlanmak üzere nezarethaneye götürüldü. Yetkililer, bu tür aranan şahısların yakalanması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü ve suçluların adaletten kaçmasına asla izin verilmeyeceğini belirtti. Emniyetteki işlemlerinin ardından hükümlülerin cezaevine sevk edileceği bildirildi.