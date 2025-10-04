Son Mühür- Karabağlar Belediye Meclisi’nin 2025 yılı Ekim ayı olağan toplantısının ilk birleşimi, 7 Ekim Salı günü Belediye Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecek. Toplantının gündeminde eğitim, taşınmaz devri ve mali düzenlemeler gibi birçok önemli konu yer alıyor.

Ancak toplantının en dikkat çeken başlığı, uzun süredir tartışma konusu olan katı atık bedeli uygulaması oldu. İlçedeki pazar esnafının tepkisine neden olan ve geçtiğimiz aylarda eylemlere sahne olan düzenlemeye ilişkin yeni gelişme yaşandı.

MECLİS KARARINA MAHKEMEDEN YEŞİL IŞIK

Mahkemeye taşınan konuya dair yürütmeyi durdurma talebinin reddedildiği öğrenildi. Buna göre, meclisin 5 Ağustos 2025 tarihli ve 111/2025 sayılı kararı, davada esasa ilişkin karar verildikten sonra yeniden değerlendirilecek.

NE OLMUŞTU?

Hatırlanacağı üzere, katı atık bedeline karşı çıkan pazar esnafı belediye binası önünde eylem yapmış, ayrıca Eylül ayındaki meclis oturumunda söz konusu önerinin gündeme alınmaması nedeniyle CHP’li meclis üyeleri toplantıyı boykot etmişti.

İlgili önerge şu şekilde;

"İzmir 6. İdare Mahkemesinin 18.09.2025 tarih, 2025/388 E. sayılı kararında davacının yürütmenin durdurulması isteminin reddine karar verildiği, bu nedenle meclisimizin 05.08.2025 tarih ve 111/2025 sayılı kararı ve konu ile ilgili verilen yürütmenin durdurulması isteminin reddine ilişkin karar birlikte değerlendirildiğinde söz konusu önergenin İzmir 6. İdare Mahkemesinin 2025/388 E. sayılı dosyasında esasa ilişkin karar verilmesinden sonra değerlendirilmesinin oy çokluğu ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Esnaf ve Pazaryerleri – Hukuk Komisyonları Raporu."