Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye geldiği belirlenen firari hükümlü D.Y’yi (54) yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, firariyi Kuyucak Mahallesi’ndeki ormanlık alanda gözaltına aldı.

Yapılan sorgulamada, üzerinde sahte kimlik bulunan D.Y.’nin toplam 26 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. Jandarma ekipleri, firarinin ikametinde de arama gerçekleştirdi.

Sahte altın ve silah ele geçirildi

Aramalarda iki ruhsatsız av tüfeği, 15 altın kalıbı, 2 bin 860 basıma hazır sahte altın, 2 bin 756 basılmış sahte altın, sahte altın üretiminde kullanılan temizleme makinesi ile çok sayıda makine ve materyal ele geçirildi. Ekipler, tüm delilleri muhafaza altına aldı.

Firari hükümlü D.Y., jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara teslim edildi ve cezaevine gönderildi. Yetkililer, firarinin yakalanmasının ardından bölgede güvenlik önlemlerini artırdı ve benzer olayların önlenmesi için denetimlerin sürdürüleceğini bildirdi.