Son Mühür/ Osman Günden - Karabağlar Belediyesi’nin işsizlikle mücadele kapsamında hayata geçirdiği Bölgesel İstihdam Ofisi (BİO), dikkat çeken sonuçlara ulaştı. 25 Mayıs 2024 tarihinde hizmete açılan ofis, geçen 22 aylık süreçte 1724 kişiyi iş hayatına kazandırdı.

Karabağlar Belediyesi bünyesinde memur, sözleşmeli memur, kadrolu işçi, geçici personel, şirket çalışanları ve Spor AŞ personeli dahil olmak üzere toplam 1517 kişi görev yaparken, BİO aracılığıyla işe yerleştirilen kişi sayısı bu rakamın üzerine çıktı. İşe yerleştirilenlerin 940’ı kadın, 749’u erkek, 35’i engelli bireylerden oluştu.

Dijital sistemle başvurular arttı

Bölgesel İstihdam Ofisi, iş arayanlarla işverenler arasında kurduğu köprüyü dijital altyapıyla güçlendirdi. Vatandaşlar QR kod sistemi ve belediyenin dijital başvuru kanalları üzerinden, belediye binasına gelmeden kayıt oluşturabildi. Bu uygulama ile başvuru sayısında artış sağlandı, işlemlerde hız ve erişim kolaylığı elde edildi.

195 toplu görüşme, 85 firma teması

BİO, bireysel başvuruların yanı sıra toplu iş görüşmeleriyle de istihdama katkı sundu. Bugüne kadar 195 toplu iş görüşmesi gerçekleştirildi, 85 farklı firma ile doğrudan temas kuruldu. Sosyal medya duyuruları, internet sitesi ve belediye binasında düzenlenen görüşmelerle iş arayanlar ile işverenler aynı platformda buluşturuldu.

Kınay: “Her mahallede, her haneye dokunmak istiyoruz”

Göreve geldikten kısa süre sonra Bölgesel İstihdam Ofisi’ni hayata geçiren Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, istihdam çalışmalarının kararlılıkla süreceğini vurguladı. Kınay, “İşsizlik ülkenin en temel sorunlarından biri. Karabağlar’dan çözüm üretme hedefiyle yola çıkıldı. BİO aracılığıyla yurttaşlar eğitimleri, yetenekleri ve sektör ihtiyaçları doğrultusunda doğru iş alanlarıyla buluşturuldu. Bugün belediyede görev yapan personel sayısından daha fazla yurttaşın iş sahibi olmasına aracılık edildi. Amaç, her mahallede her haneye dokunmak” ifadelerini kullandı.

Eğitim ve buluşmalarla istihdam ağı genişledi

Karabağlar Belediyesi’nin istihdam çalışmaları yalnızca işe yerleştirmeyle sınırlı tutulmadı. Mesleki eğitimler, sektör toplantıları ve firma buluşmalarıyla istihdam ağı genişletildi. Bölgesel İstihdam Ofisi’nin önümüzdeki süreçte eğitim programları ve iş dünyası iş birlikleriyle bir istihdam köprüsü olarak daha da güçlendirilmesi hedeflendi.