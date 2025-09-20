Son Mühür/ Emine Kulak- Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, CHP Karabağlar Belediye Meclisi’nde görev yapan 9 üyenin partilerinden istifa etmesine ilişkin basın mensuplarının sorularına net bir yanıt verdi.

"İSTİFALARI BANA SORMAYACAKSINIZ"

Basın mensupları, “İstifalar doğru mu? Düşünceniz, yorumunuz nedir?” şeklindeki sorularına yanıt veren Kınay, “O soruyu bana sormayacaksınız. Şu an kongre devam ediyor, kongremizi tamamlayacağız. Ben de ayrılmak durumundayım” ifadelerini kullandı.

9 İSİM CHP'DEN İSTİFA ETMİŞTİ

Daha önce CHP Karabağlar İlçe Kongresi sürecinde, meclis üyeleri demokratik yarışın engellendiğini ve genel merkez tarafından baskı uygulandığını iddia ederek istifa etmişti. İstifa eden isimler arasında Selami İyier, Kerim Ülge, Savaş Akıncı, Osman Sarı, Ceren Leyla Gür Önalan, İnan Karakoyun, Nurdan Şenkal, Kemal Özdönmez ve Nedim Topaloğlu yer alıyor.

MECLİS ÇOĞUNLUĞU CUMHUR İTTİFAKI'NIN

İstifaların ardından Karabağlar Belediye Meclisi’nde dengeler değişti. CHP meclis çoğunluğunu kaybederken, Cumhur İttifakı grubu çoğunluğu elde etti. Bu durum, belediye yönetimi ile meclis arasındaki karar süreçlerini doğrudan etkileyecek gelişmeler arasında gösteriliyor.