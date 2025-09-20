Son Mühür- Karabağlar Belediyesi’nde görev yapan 9 CHP’li meclis üyesi, partilerinden istifa ederek bağımsızlıklarını ilan etti.

İstifa eden üyeler arasında Selami İyier, Kerim Ülge, Savaş Akıncı, Osman Sarı, Ceren Leyla Gür Önalan, İnan Karakoyun, Nurdan Şenkal, Kemal Özdönmez ve Nedim Topaloğlu yer alıyor.

SEBEP TEK ADAYLI SEÇİM DAYATMASI

Ortak açıklama yapan meclis üyeleri, istifalarını örgüt içindeki demokratik olmayan uygulamalara ve tek adaylı seçim dayatmalarına tepki olarak açıkladı.

Açıklamada, “Demokratik yarışın sürmesini arzu etmemize karşın, örgütü muhatap almadan dayatmanın sürdürülmesi bizleri tahammül edilemez bir noktaya taşıdı” ifadeleri kullanıldı.

MECLİS ÜYELİKLERİNİ BAĞIMSIZ SÜRDÜRECEKLER

Üyeler, bundan sonra bağımsız meclis üyeleri olarak görevlerini sürdüreceklerini ve halka karşı sorumluluklarını aynı kararlılıkla yerine getireceklerini belirtti.

MECLİS'TE CHP ÇOĞUNLUĞUNU KAYBETTİ

İstifaların ardından Karabağlar Belediye Meclisi’nde dengeler değişti. CHP, meclis çoğunluğunu kaybederken, Cumhur İttifakı grubu meclis çoğunluğunu elde etti.