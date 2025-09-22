Son Mühür/ Emine Kulak- Karabağlar Belediyesi’nde CHP’li 9 meclis üyesinin istifa kararı siyaset gündemine bomba gibi düşerken, gelişmeler yeni bir boyut kazandı. İstifalar ile belediyede meclis çoğunluğu Cumhur İttifakı’na geçmişti. Ancak CHP Genel Merkezi sürece el koydu.

PARTİ YÖNETİMİNDEN HAMLE

Parti yönetiminin devreye girmesiyle birlikte, ayrılan meclis üyelerinin geri dönme ihtimali gündeme geldi. Genel Merkez’den gönderilen heyetin, hem ilçe örgütüyle hem de istifa eden isimlerle görüşmeler yaptığı öğrenildi.

KULİSLERDE UZLAŞI SİNYALİ

Kulislerde, meclis üyelerinin Belediye Başkanı Helil Kınay ile yaşadığı anlaşmazlıkların çözülmesi halinde istifaların geri çekilebileceği konuşuluyor. Genel Merkez, krizi büyümeden sonlandırmak ve meclis aritmetiğini korumak için uzlaşı arayışında.

İSTİFALAR ONAYLANIRSA TABLO DEĞİŞEBİLİR

Şimdi gözler, Karabağlar’dan gelecek nihai kararda. İstifalar onaylanırsa belediye dengeleri değişecek; geri adım atılırsa CHP meclis üstünlüğünü korumaya devam edecek.