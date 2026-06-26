Son Mühür - İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde faaliyet gösteren suç örgütlerine yönelik kapsamlı bir soruşturma yürütüldü. Elde edilen deliller ve istihbari bilgiler doğrultusunda düğmeye basan ekipler, belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar gerçekleştirdi. Operasyon neticesinde aranan şahısların büyük bölümü adalete teslim edilirken, firari isimlerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

19 adrese eş zamanlı baskın

Yürütülen planlı çalışmalar neticesinde, suç örgütü üyesi olduğu değerlendirilen 9 şüpheli şahsa ait 19 adres hedef alındı. Ayrıca bu örgütlerle doğrudan veya dolaylı bağlantılı suçlardan aranma kaydı bulunan 31 şahıs da operasyon kapsamına dahil edildi. Toplam 40 şahsın yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda 38 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Yetkililer, adreslerinde bulunamayan diğer 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyonların kesintisiz devam ettiğini belirtti.

Evler silah imalathanesine dönüştürülmüş

Yakalanan şüphelilerin ikametgahlarında ve gösterdikleri yerlerde yapılan detaylı aramalarda adeta birer yasa dışı imalathane ortaya çıkarıldı. Aramalar sonucunda, merdiven altı silah üretiminde kullanılmaya elverişli çok sayıda atölye ekipmanı ile bir araya getirildiğinde tabanca haline gelebilecek binin üzerinde kritik silah parçası ele geçirildi. Suç unsurlarına emniyet güçleri tarafından el konulurken, olayla bağlantılı delillerin incelenmesi ve soruşturmanın tüm yönleriyle aydınlatılmasına yönelik çalışmaların titizlikle sürdürüldüğü kamuoyuna duyuruldu.