İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü operasyon sonucunda yakalanarak cezaevine gönderildi.

Ekipler çalışma başlattı

Edinilen bilgiye göre, "nitelikli yağma" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" suçlarından toplam 26 yıl 8 ay hapis cezası bulunan T.S. (73), Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde saklandığı yönünde bilgiler alındı. Bunun üzerine Kemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, firari hükümlüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu belirlenen adrese düzenlenen operasyonla T.S. gözaltına alındı. Yakalanmasının ardından gerekli işlemleri tamamlanan hükümlü, resmi işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.