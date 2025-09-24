İzmir’in Karabağlar ilçesinde devriye gezen çarşı ve mahalle bekçileri, şüphe üzerine durdurdukları 3 kişinin üzerinden 2 bin 760 adet yasaklı madde ele geçirdi.
Şüpheli hareketler dikkat çekti
Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Çarşı ve Mahalle Bekçileri, Uzundere Dinlenme Alanı’nda devriye görevi yürüttü. Bekçiler, durumlarından şüphelendikleri O.M. (23), Ö.T. (24) ve P.E. (26) isimli şahısları durdurdu.
Yasaklı madde ele geçirildi
Yapılan üst aramasında şüphelilerin üzerinde 2 bin 760 adet yasaklı madde bulundu. Maddelere el konulurken, şüpheliler gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, adli mercilere sevk edildi.
Kaynak: İHA