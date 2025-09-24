Son Mühür/ Begüm Mol - Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu tarafından düzenlenen TSKF Gençlik ve Liderlik Kampı ’25, Çeşme Belediyesi’nin ev sahipliğinde Şifne Otel’de başladı. Açılış konuşmasını yapan Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli, genç kadınlara cesaret, eşitlik ve dayanışma çağrısında bulundu.

“Kadın olmanın mücadelesi doğumla başlar”

Başkan Lâl Denizli konuşmasında, kadınların küçük yaşlardan itibaren karşılaştığı görünmez engellere değindi. “Bir kadın olarak hayatımıza daha çocukken ‘sen kadınsın’ diyerek başlayan sınırlamalar konuluyor. Oysa bizler kadın olduğumuz için değil, başarma arzusunda insanlar olduğumuz için başarabiliriz” dedi.

“Yaşım tartışıldı, azmim değil”

Genç yaşta siyasete girerken önyargılarla karşılaştığını anlatan Denizli, “Benim yaşım tartışıldı, ama aynı yaşlardaki erkek siyasetçiler için bu konu edilmedi. Kadınların yaşına, cinsiyetine, yapabilirliğine dair tartışmaları reddediyorum. Çünkü eğitimim, yöneticilik deneyimlerim ve azmim ortada” ifadelerini kullandı.

“Dayanışmayı büyüterek yürüyün”

Denizli, gençlere hitaben yaptığı konuşmada, kampta kurulan dostlukların ve duyulan sözlerin gelecekte önemli dönüm noktaları olabileceğini vurguladı. “En önemli tavsiyem, dayanışmayı büyüterek yolunuza devam etmenizdir” dedi.

“Hiç kimse size geri adım attıramasın”

Siyasi yolculuğunda karşılaştığı engellere rağmen geri adım atmadığını dile getiren Denizli, “Ben bir yol yürüyorum; bu yolda inişler, çıkışlar, engeller var ama kendi irademle kalkabilme özgürlüğüm de var. Siz de yürüdüğünüz yoldan asla geri adım atmayın. Hiç kimse size geri adım attıramasın” sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Kamp hakkında

22–26 Eylül tarihleri arasında düzenlenen TSKF Gençlik ve Liderlik Kampı, farklı şehirlerden gelen genç kadınları liderlik, özgüven ve dayanışma başlıklarında buluşturdu. Eğitim oturumları, atölyeler ve söyleşilerle dolu program, genç kadınların geleceğin liderleri olarak güçlenmesini hedefledi.