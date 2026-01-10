Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçede aranan şahısların yakalanmasına yönelik kapsamlı bir çalışma başlattı. Yürütülen istihbarat faaliyetleri kapsamında, hakkında “kasten öldürme” suçundan 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.B.’nin (45) Karabağlar’da bir ikamette saklandığı belirlendi.

Operasyonla yakalandı

Belirlenen adrese polis ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda Y.B. yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs, işlemleri için emniyete götürüldü.

Uyap kaydı teyit edildi, cezaevine teslim edildi

Emniyette yapılan UYAP sorgulamasında Y.B.’nin cinayet suçundan aldığı hapis cezasının kesinleştiği ve arama kaydının bulunduğu teyit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen Y.B., tutuklanarak cezaevine teslim edildi.