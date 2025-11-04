Son Mühür / Atakan Başpehlivan Karabağlar Belediye Meclisi Kasım ayı oturumunda, İzmir Büyükşehir Belediyesi işbirliği protokolü imzalanmasına yönelik önerge ve engelli bireylerin asansör erişimini kolaylaştıran rapor da oybirliğiyle geçti.

Meclisten Helil Kınay’a imza yetkisi

Karabağlar Belediyesi ile İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında sosyal yardım verilerinin paylaşımı ve ortak takibine ilişkin işbirliği protokolünün imzalanabilmesi için Belediye Başkanı Helil Kınay’a imza yetkisi verilmesi ilgili önerge oybirliği ile kabul edilerek, Hukuk Komisyonu’na gönderildi.

Ayrıca, Karabağlar Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü bütçesinde yer alan personel hizmet alımlarına ilişkin hakediş ödemeleri ve toplu iş sözleşme farkları için yetersiz kalan bütçe tertiplerine aktarmaların yapılmasına ilişkin önerge oy birliği ile kabul edildi.

Asansörler engelli bireylerin kullanımına uygun hale getirilecek

Öte yandan, Karabağlar’da ikamet eden vatandaşların ve onlara refakat eden ailelerin ikamet ettikleri apartman, site vb. yerlerde engelli bireylerin kendilerinin de kullanımına uygun asansörlerin araştırılarak bu asansörlerin engelli bireylerin kullanımına uygun hale getirilmesi ile ilgili komisyon raporu oy birliği ile kabul edildi.

Serkan Yıldız: arkadaşlar teflon gibi ne suç atsanız yapışmıyor

Sakin geçen meclis oturumunun ardından dilek temenniler kısmında söz alarak iktidarı eleştiren CHP Meclis Üyesi Serkan Yıldız, “Her konuşmanın sonu bütçeye ve imkanlara dayanıyor. Bizde bu durumlardan dolayı mecburen genel siyaseti konuşuyoruz. Sokağa indiğimizde her konuşmanın sonunda elektrik, su, doğalgaz masraflarını konuşuyoruz. Aslında doğru yönetimle herkese yetecek bir memleketimiz var. Çocuklarımız işe girecek bir adam arıyoruz işe girmesi için.

Mülakata girecekler adam arıyoruz, hastaneye gidecekler adam arıyoruz, adam ölüyor mezara girecek onun için bile adam arıyoruz böyle bir memleketi yaşıyoruz. Adamcılık bu kadar büyürse, vatandaş ezilir. Bunları üzülerek söylüyorum çok zor bir durumdayız 23 yıldır iktidarda olan bir yönetim var fakirliğin sebebi sanki biziz, ülkedeki mülteci krizinin bu seviyeye gelmesinin sanki sebebi biziz o arkadaşlar teflon gibi ne suç atsanız yapışmıyor. Allah yardımcımız olsun başka diyecek bir şey bulamıyorum.” diye konuştu.

İbrahim Ulubaş: Mahalle sakinlerinin başlattığı imza kampanyası çok üzücü

Geçtiğimiz günlerde Fahrettin Altay Mahallesi muhtarının, Balçova ilçesine bağlanmak için başlattığı imza kampanyasını değerlendiren AK Parti Meclis Üyesi İbrahim Ulubaş, “Fahrettin Altay’da mahalle sakinlerinin başlattığı imza kampanyası çok üzücü Karabağlar’dan bir mahallemizin kaybedilmesini kimse istemez. Ancak oradaki vatandaşlarımızın şikâyetlerini dinledik. Dün başlayan kampanya 1500’e ulaşmış durumda.” dedi.