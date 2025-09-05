Son Mühür/Gamze Eskiköy- Karabağlar Belediyesi’nin Eylül ayı meclis oturumu, ilkokula başlayacak öğrencilere yönelik eğitim desteği gündemiyle başladı. Plan ve Bütçe – Burs ve Eğitim Komisyonu raporu doğrultusunda hazırlanan önerge görüşülürken, mecliste farklı öneriler ve karşılıklı değerlendirmeler dikkat çekti.

Eğitim desteği tartışması

Plan ve Bütçe – Burs ve Eğitim Komisyonu raporu doğrultusunda, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile istişare edilerek Karabağlar’da sosyoekonomik zorluk yaşayan ve ilkokula başlayacak öğrencilere 1.500 TL eğitim desteği verilmesi önergesi meclise sunuldu. Önerge oy çokluğuyla kabul edildi.

AK Partili Durmaz: Konser yerine 3 bin 600 öğrenciye katkı sağlayalım

AK Partili Uğur Durmaz söz alarak geçen yılki desteklerin yetersiz kaldığını hatırlattı. Durmaz, “Hedefimiz 5 bin kişiydi ama yalnızca 2 bin öğrenciye ulaştık. Bu yıl ilkokula başlayacak 5 bin 400 öğrenci tespit edildi. Biz destek verelim dedik, ancak bütçe olmadığı söylendi. 3 bin 600 öğrenci dışarıda kaldı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, ‘Bu öğrencilere de bütçe veremeyiz’ dedi. Birçok organizasyona ve konsere katkı sağlıyoruz. Onun yerine 3 bin 600 öğrenciye katkı sağlayalım. Bütçemiz yoksa biz Cumhur İttifakı olarak elimizi taşın altına koyar ve 1 aylık huzur hakkımızı bağışlayabiliriz” dedi.

Açık arttırmaya döndü

AK Partili Ayhan Uzunay da, “Ben 2 aylık diyorum. Biz 2 aylığımızı verelim siz de bir aylık maaşınızı verin” ifadelerini kullandı.

CHP’li Abdulvahap Batıhan ise, “Bir yetmez üç yapalım. Bununla kurtuluyorsa verelim. Hükümet olarak onlar da yardım etsinler. Bunun belediyenin görevi değil hükümetin görevi olduğunu unuttular” sözleriyle yanıt verdi.

Paralar nereye gidiyor?

AK Partili Fırat Eroğlu ise “Bu ciddi konu ama bazı meclis üyeleri siyaset üretecekleri arena olarak düşünebilirler. Karabağlar köklü bir belediyeydi ta ki siz göreve gelene kadar. Siz göreve gelene kadar Karabağlar Belediyesi, ilkokula başlayan öğrencilere yardım yapıyordu. Ama siz bunu durdurdunuz. Sosyal yardımlaşmayı da 4 aydır ödemiyorsunuz. Oradaki insanları da yarı yarıya düşümüşsünüz. Söz konusu özel lüks tüketimler olunca harcama limiti yok. Çocuklar söz konusu olunca para yok. Atatürk Gençlik Merkezi yok, Yeşilyurt Pazaryeri yok. Nerede paralar? İşçiye maaş da verilmiyor.

Karabağlar’ın parası nereye gidiyor? 5 bin 400 civarı öğrenci var. Biz geçmiş dönemde herkese imkan sağlıyorduk. Yeni doğan çocuklara yeni doğan paketi veriliyor. Bu da öyle bir konu. Her çocuğa ulaşmalıyız. Siz göreve gelene kadar bu şekilde yapılıyordu. Sizin neye bütçeniz var. Çivi çakmıyorsunuz, hizmet etmiyorsunuz. Karabağlar’ın parası nereye gidiyor? İşin garip yanı da bu bütçe ile sadece biz 2 bin kişiye ulaşabiliyoruz. İhtiyaç sahibi olan insanlara da erişemeyiz. Biz komisyonda da rakamın revize edilmesini talep ettik. Hayır yapılıyorsa ayırt etmeden yapılsın. Bu konuda bütçenin arttırılıp tüm okula başlayan çocuklara verilmesini talep ediyoruz.”

Başkan Kınay: Benim bir yıllık huzur hakkım geçerli

Başkan Helil Kınay ise, “Daha önceki yıllarda da ihtiyaç sahibi öğrencilerimize ulaşmak için bu şekilde yapılıyordu. Sosyal yardımlarla ilgili süreç herkese açık” dedi.

Kınay, “Bir maaşınızı kampanyaya dahil ediyor musunuz?” sorusunu yöneltti.

Ardından, “Benim bir yıllık huzur hakkım geçerlidir” sözleriyle destek çağrısına yanıt verdi.

Spor kulüplerine yardım önergesi

Mecliste ayrıca, belediye sorumluluk alanında bulunan spor kulüplerine ayni ve nakdi yardım yapılmasını öngören Plan ve Bütçe – Gençlik ve Spor Komisyonu raporu görüşüldü.

AK Partili Eroğlu: Gündem maddesinde rakam yok

AK Partili Fırat Eroğlu, “Bu gündem maddesinde bir tane rakam yok. Kurumsallıktan bu kadar uzaklaşılmaz. Biz nereyi yönetiyoruz? Böyle flu bırakılmaz. Siz kulaklarınızı tıkadığınız için duymadınız. Ancak kulüp başkanları bize nakdi yardım yapın diyor. İşe yaramayan top alıyorsunuz. Bunun komple bütçe ne kadarsa nakdi olarak geçmesini talep ediyoruz” dedi.

CHP’li Ömer Ökten, “Rakam belirleyebilmemiz için müdürlükten sayı gelmesi ve lisans bilgileri gelmesi lazım. Faaliyet raporunda açık bir şekilde yazılacak” diye konuştu.

Eroğlu ise, “Her sene gelen bilgi bu sene neden gelmedi? Bu bilgi gelmiş. Hangi lige kaç para ayrıldı tek tek yazılmalıydı. Yuvarlak tabirlerle meclis kararı alınmaya çalışılıyor. Bu uygun bir karar değil” dedi.

CHP’li Ezgi Aktaş ise eleştirilere karşı çıkarak, “AK Partili üyeler geçen sene böyle yapılmadı diyor ama herhalde unuttular. Geçen sene alınan karar da aynı şekildeydi. Bizim aldığımız güncel liste var. Herhangi bir belirsizlik söz konusu değil” ifadelerini kullandı.

Dilek ve temennilerde gerginlik

Dilek ve temenniler bölümünde söz alan AK Partili Ayhan Uzunay, “Salı günkü mecliste tatsızlıkları her zamanki gibi bizi hiçe saydınız sonra şikayet ettiniz. Karabağlar halkı bunu görüyor. Vatandaşın evi mühürlü diyorum, siz ilgili birimden bilgi alsın diyorsunuz. Meclis üyeleri burada neci? Sokakta bize getirdiği derdi belediyeye getirmeyelim mi? Bizi sürekli hiçe mi sayacaksınız?” dedi.

Eroğlu da, Başkan Kınay’a dönerek, “Sayın başkan, siz sakin olun. Sonra istemediğiniz lafları ediyorsunuz” uyarısında bulundu.

CHP’li Vahap Batıhan ise tartışmalar sırasında, “Bir kadınla konuşurken edepli olun, edebi öğrenin. Karabağlar halkı sizden hizmet bekliyor” ifadelerini kullandı.

‘Meclisi Kapatırım’ resti

Gerilimli oturumun sonunda Belediye Başkanı Helil Kınay, “Böyle giderse meclisi kapatacağım” dedi. Bunun üzerine AK Partili Fırat Eroğlu, “Kapatacaksanız kapatın” diyerek karşılık verdi.

Eroğlu’ndan havuz iddiası

Fırat Eroğlu, belediyeyi bir başka konuda da eleştirerek şunları söyledi:

“Geçtiğimiz ay Karabağlar’da bulunan havuzumuzda su temizliği konusunda sıkıntılar yaşandı. Bu sıkıntılar testlerle kesinleşti ve havuz mühürlendi. Bizim belediye bu havuza çocukları sokuyor. Vatandaşların ödediği para resmi kaynaklara geçmiyor. Bu para nerede? Kimin cebine, kimin kasasına girdi? Bunların hepsinin hesabı sorulur. Belediye de 5–6 tane araç var, onları kullanın. Kendinize lüks araba alacağınıza mevcut araçları kullanın”

İlgili belgeleri ilgili makamlara paylaşılmalıdır

Belediye Başkanı Helil Kınay ise iddialara şu sözlerle yanıt verdi:

“Resmi süreçler devam ediyor. Tek taraflı iddialara dayanarak konularla ilgili konu ne olursa olsun herkesin sorumluluğu ilgili belgeleri ilgili makamlara paylaşmasıdır. Bununla ilgili değerlendirme yapılır. Ama okuduğumuzu doğru anlamak devletin memur olan görevini en doğru şekilde yapan Karabağlar Belediyesi’nde tüm birimlerimiz. Meclis üyeleri cümlelerini hassas kurmasını ifade ediyorum"