Son Mühür/Gamze Eskiköy- Karabağlar Belediyesi’nde yapılması planlanan Eylül ayı meclis oturumunun ilk birleşimi, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için gerçekleştirilemedi. Toplantıya AK Parti ve CHP’li meclis üyelerinin katılmaması dikkat çekti.

AK Parti Grup Başkanvekili Fırat Eroğlu’nun ise oturum başlamadan önce meclise geldiği ancak daha sonra salondan ayrıldığı görüldü.

Başkan Kınay’dan tepki

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, yaşanan gelişmelerin ardından yaptığı açıklamada, “Karabağlar halkının seçilmiş temsilcilerinin görevini yerine getirmemesini üzüntüyle karşıladık. Bu nedenle yeterli çoğunluk sağlanmadığı için meclis oturumunu kapatıyorum. Bu olayı da Karabağlar halkının takdirine bırakıyorum. Bir sonraki oturum cuma günü saat 18.00’de gerçekleşecek” dedi.

Katılım düşük kaldı

Edinilen bilgilere göre, 12 CHP’li ve 15 Cumhur İttifakı üyesi meclis oturumuna katılmadı. Katılmama gerekçesi olarak yolsuzluk iddiaları ve güneşliklerle ilgili tartışmaların etkili olduğu öne sürüldü.