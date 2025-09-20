Son Mühür- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Karabağlar İlçe Kongresi'nde mevcut ilçe başkanı ve yeniden aday olan Volkan Gürboğa’nın listesi belli oldu.

Tek adaylı kongreye giren Gürboğa’nın listesinde değişiklikler dikkat çekti.

Ekincan Aksoy’un adaylıktan çekilmesine yönelik tepkiler sürerken, Gürboğa’nın listesinde il delegesi olarak gösterilen Erkan Büyükkaya da “benim fikrim alınmadan ismim yazılmış” diyerek tepki gösterdi.

Büyükkaya, açıklamasında “İsmim çıkarılsın, istifa ediyorum” sözleriyle görevinden ayrıldığını duyurdu.Büyükkaya’nın yerine ise Cevdet Okulmuş listeye dahil edildi.