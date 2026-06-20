Karabağlar Belediyesi kültür ve sanat kurslarına katılan kursiyerler, Yıldız Kenter Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen gitar ve bağlama konserleriyle Performans Günleri'ni tamamladı. Kursiyerlerin sahne performansları izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Karabağlar Belediyesi tarafından gerçekleştirilen kültür ve sanat kurslarına katılım gösteren kursiyerler, yıl boyunca edinmiş oldukları deneyimleri sahneye döktü.

Yıldız Kenter Kültür Merkezi'nde gerçekleşti!

Karabağlar Belediyesi'nin kültür ve sanat kurslarında eğitim gören kursiyerler, Performans Günleri etkinlikleri çerçevesinde yeteneklerini sahneleme fırsatı edindi.

Yıldız Kenter Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen gitar ve bağlama konserleriyle noktalanan etkinliklerde, kursiyerler yıl boyunca eğitimini aldıkları eserleri izleyicilerin ilgisine sundu.

Kursiyerlere alkış!

Sahne performanslarıyla dikkatleri üzerlerine toplayan kursiyerler, sahneledikleri müzik dinletileriyle izleyicilerden büyük beğeni aldı. Gitar ve bağlama öğrencilerinin hazırlamış olduğu repertuvar, etkinliğe katılanlara keyifli anlar sundu.

Eğitmenlere ve kursiyerlere tebrik mesajı!

Karabağlar Belediyesi tarafından gerçekleştirilen açıklamada, etkinliğin hazırlık sürecinde emeği geçen eğitmenler ile kursiyerlere tebrik mesajı iletildi.

