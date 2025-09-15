Son Mühür/ Begüm Mol - Karabağlar Belediyesi tarafından bu yıl 13’üncüsü düzenlenen Kavacık Üzüm Festivali, coşkulu anlara sahne oldu. İzmir’in birçok noktasından gelen vatandaşlar iki gün boyunca Kavacık Köyü’nü doldurdu. Köy meydanı dolup taşarken, katılımcılar tiyatro, konser ve çeşitli etkinliklerle unutulmaz bir festival yaşadı.

Coğrafi işaretli üzüm tükendi

Festivalin gözdesi coğrafi işaretli Kavacık üzümü oldu. Doğal ve lezzetli üzümler kısa sürede tüketiciyle buluştu. Tezgâhlar akşamı görmeden boşalırken, üreticiler memnuniyet yaşadı, vatandaşlar ise bağın bereketini tatma imkânı buldu.

Sanat ve spor iç içe

Festivalin ikinci gününde Kavacıklı ressam Meryem Düzgünkaya’nın konuşması ve belgesel gösterimi ilgiyle izlendi. Kadınlara yönelik bitkisel boya, bez çanta boyama ve sabun atölyeleri ile çocuklarla gerçekleştirilen kök boya çalışmaları yoğun katılım aldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Köy Tiyatrosu ile Karabağlar Kent Tiyatrosu’nun oyunları da büyük beğeni topladı. Spor alanlarında survivor parkuru, zipline, ayak tenisi ve masa tenisi gibi aktiviteler özellikle gençlerden yoğun ilgi gördü.

Sahnede müzik coşkusu

Festival boyunca DJ Emrah Geh, Halk Müziği sanatçısı Burak Maral ve son gün sahneye çıkan İzmir Büyükşehir Belediyesi Pop Orkestrası sanatçıları Merve Mete ile Çağrı Ergin’in konserleri coşkuyu zirveye taşıdı.

“Kavacık 12 ay yaşayacak”

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, Kavacık Köyü’nün sadece festival günlerinde değil, yılın her günü yaşayan bir merkez haline gelmesi için projeler hazırladıklarını söyledi. Kınay, “Kavacık’ı kırsal turizmde İzmir’in örnek köylerinden biri haline getirmeyi hedefliyoruz. Kadın emeğinin, gençlerin enerjisinin ve köylülerimizin üretim gücünün birleştiği bu topraklarda, Kavacık İzmir’in ve Türkiye’nin gururu olacak” ifadelerini kullandı.