Son Mühür/ Osman Günden - Ege Üniversitesi, mezunlarının üniversiteyle bağlarını güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen “Mezun Kart” uygulamasını sürdürüyor. Rektör Prof. Dr. Necdet Budak’ın öncülüğünde başlatılan uygulama, bugüne kadar 76 bin mezunun başvurusuyla büyük ilgi gördü.

Kolay başvuru imkânı

Ege Üniversitesi Mezunlarla İlişkiler Ofisi Birim Yetkilisi Sercihan Kadıoğlu, başvuruların internet sitesi üzerinden yapılabildiğini, sürecin pratik hale getirildiğini söyledi. Onaylanan başvurular basıma gönderiliyor, kartlar ofisten teslim alınabiliyor. İzmir dışında yaşayan mezunlara ise kartlar ücretsiz kargo ile ulaştırılıyor.

Kampüs ve sosyal olanaklar

Mezun Kart, mezunların öğrencilik döneminde sahip olduğu ayrıcalıkları sürdürmesini sağlıyor. Kart sahipleri kampüse giriş çıkış yapabiliyor, kütüphane ve sosyal tesislerden faydalanabiliyor, üniversitenin kurumlarla yaptığı indirim anlaşmalarından yararlanabiliyor. Kadıoğlu, “Mezun kart, üniversiteyle bağları güçlendiriyor ve mezunlara personel indirimlerinden yararlanma imkânı tanıyor” dedi.

Dijital karta geçiş hazırlığı

Ege Üniversitesi, Mezun Kart uygulamasında dijital dönüşüm için de hazırlık yapıyor. Kadıoğlu, önümüzdeki yıl mobil uygulama üzerinden dijital kart sistemine geçmeyi hedeflediklerini belirterek, “Dijital kart mezunlara kariyer fırsatlarının daha hızlı ulaşmasını sağlayacak. İş ilanları, proje ve staj duyuruları ile kariyer etkinlikleri düzenli olarak mezunlara bildirilecek” diye konuştu.