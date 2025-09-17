FIFA, 2026 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında milli takımlara oyuncu gönderen kulüpler için toplam 355 milyon dolar ödeme yapacağını açıkladı. Bu uygulama, Dünya Kupası tarihine bir ilk olarak geçti çünkü daha önce yalnızca finallere katılan oyuncular için kulüplere ödeme yapılıyordu.

Rekor ödeme FIFA’dan duyuruldu

FIFA Başkanı Gianni Infantino, konuya ilişkin yaptığı açıklamada “Kulüp Avantajları Programı, dünya çapında çok sayıda kulübe ve oyuncuya destek veriyor. Oyuncularının serbest bırakılması için kulüplere rekor seviyede 355 milyon dolar dağıtılacak. Bu, FIFA ile Avrupa Kulüpler Birliği arasındaki iş birliğini daha da güçlendirecek” ifadelerini kullandı.

2022 Dünya Kupası’na göre yüzde 70 artış

Açıklanan tutar, 2022 Katar Dünya Kupası için kulüplere ödenen 209 milyon doların yaklaşık yüzde 70 üzerine çıkıyor. Böylece FIFA, kulüplerin milli takımlara oyuncu gönderirken uğradığı kayıpları daha güçlü bir şekilde telafi etmeyi hedefliyor.

ECA Başkanı’ndan destek

Avrupa Kulüpler Birliği Başkanı Nasser Al Khelaifi de yapılan anlaşmayı memnuniyetle karşıladı. Al Khelaifi, “Kulüpler, milli takımların başarısında kritik rol oynuyor. Uluslararası futbolun gelişmesi için FIFA ve küresel futbol camiasıyla iş birliğimizi sürdürmekten heyecan duyuyoruz” dedi.

Dünya Kupası için yeni dönem

FIFA’nın aldığı bu karar, 2026 Dünya Kupası öncesinde kulüpler ile milli takımlar arasındaki iş birliğini daha da güçlendirecek. ABD, Meksika ve Kanada’nın ev sahipliğinde düzenlenecek turnuvanın “daha kapsayıcı ve küresel” olacağı mesajı da öne çıktı.