Son Mühür- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Bodrum’un en lüks otellerinden biri olan The Plaza Bodrum (eski Paramount Otel) ve bağlı şirket varlıklarına Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.

TMSF, Bodrum Otel İşletmeleri A.Ş.’ye kayyum olarak atandı

Soruşturma süreci kapsamında, otelin eski yöneticisi Şaban Kayıkçı’nın yetkilisi olduğu Bodrum Otel İşletmeleri A.Ş. adına kayıtlı Bodrum Torba’daki The Plaza Bodrum Otel ile Kayıkçı’nın şirketteki ortaklık payına el konuldu. Karar doğrultusunda Bodrum Otel İşletmeleri Anonim Şirketi’ne TMSF kayyum olarak atandı.

7 kişi hakkında gözaltı ve el koyma kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen dosya kapsamında, Sezgin Baran Korkmaz ve Cihan Ekşioğlu’nun da aralarında bulunduğu 7 kişi hakkında gözaltı, arama ve el koyma kararı verilmişti. Söz konusu karar doğrultusunda, şüphelilere ait malvarlıklarına ilişkin incelemeler devam ediyor.

Soruşturma: ‘Mali zafiyet üzerinden haksız kazanç’ iddiası

Başsavcılık, yürütülen soruşturmanın Ufuk Turizm A.Ş.’nin mali zafiyetinden yararlanılarak borçlandırıldığı, bu borç üzerinden faiz geliri sağlandığı ve şirketin Bodrum Torba’daki “The Plaza Bodrum” otelinin üst hakkının yasa dışı biçimde devralındığı iddiaları üzerine başlatıldığını açıkladı. Otelin geçmişte Jumeirah, Paramount ve Be Premium markalarıyla da işletildiği biliniyor.