Son Mühür - Vergi kanunları ile çeşitli yasalarda değişiklik yapılmasını öngören düzenleme, 5 Aralık 2025’te TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı. Bu yeni hükümler, 1 Ocak 2026’dan itibaren yürürlüğe girerek sosyal güvenlikten vergi sistemine uzanan pek çok alanda yeni bir dönemi başlatacak.

Yeni düzenleme detayları

Borçlanma Maliyetleri

Yeni yasayla birlikte doğum borçlanması dışındaki tüm borçlanma oranları yüzde 32’den yüzde 45’e çıkarıldı. Mevcut sistemde doğum ve askerlik borçlanmaları asgari ücretin yüzde 32’si üzerinden, yurtdışı borçlanmaları ise yüzde 45 oranıyla hesaplanıyordu. Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle tüm borçlanma türleri artık yüzde 45 oranına göre belirlenecek. Ocak ayında asgari ücrete yapılması beklenen zam da dikkate alındığında, borçlanma maliyetlerinin önemli ölçüde artacağı öngörülüyor. Uzmanlar, doğum ya da askerlik borçlanması planlayanların yıl bitmeden başvuru yapmasının ciddi bir mali avantaj sağlayabileceğini vurguluyor.

Dışardan emeklilik

Yurt dışında çalışanlar ya da özel statüyle dışarıdan prim ödeyerek emekli olmayı planlayanlar için de yeni bir dönem başlıyor. Düzenleme kapsamında prime esas kazancın alt sınırı, asgari ücretin 7,5 katından 9 katına yükseltildi. Bu değişiklik, dışarıdan prim ödeyerek emekli olmak isteyenler için daha yüksek maliyet anlamına geliyor. Ayrıca, SGK’den aylık alan ancak kuruma borcu bulunan kişilerin maaşlarından, yüzde 25’i aşmamak kaydıyla otomatik kesinti yapılabilecek. Bu kesintiler; prim borçlarının, genel sağlık sigortası borçlarının ve idari para cezalarının tahsilinde kullanılacak. Bağ-Kur’lular için büyük değişim Düzenleme, Bağ-Kur’lu esnafları da doğrudan etkiliyor. Geçmişte prim borçları silinen ve günlerini yeniden canlandırmak isteyenlerin yaptığı ihya ödemeleri artık yüzde 45 oranına göre hesaplanacak. Esnafların mevcut, daha düşük oranlardan faydalanabilmesi için başvurularını Aralık ayı bitmeden yapmaları gerekiyor. Aksi halde 2026’dan itibaren ihya maliyetleri artmış olacak. Vergi ve kira gelirleri Yeni yasa, emlak vergileri ve kira gelirlerine ilişkin önemli değişiklikler de getiriyor. 2026 itibarıyla bina ve arsa vergi değerleri, önceki yıl belirlenen değerin en fazla iki katına kadar artırılabilecek. Bu düzenlemenin 2027–2029 yılları arasında da aynı şekilde uygulanması planlanıyor. Konut kira gelirlerinde ise dikkat çeken bir değişiklik yapılıyor. Konut kredisi faizlerinin vergi matrahından düşülmesine olanak tanıyan uygulama kaldırılıyor. Yetkililer, bu düzenlemeyle kredi kullanan ve kullanmayan mükellefler arasında vergi yükü açısından daha adil bir denge oluşturulmasının hedeflendiğini ifade ediyor. Kritik tarih 1 Ocak 1 Ocak’ta yürürlüğe girecek düzenlemeler; emeklileri, emeklilik hazırlığındaki çalışanları ve esnafı doğrudan etkileyecek. Borçlanma oranlarındaki artış, dışarıdan emeklilik maliyetlerinin yükselmesi ve vergi avantajlarının daralması, 2026’dan önce finansal planların yeniden gözden geçirilmesini gerektiriyor. Uzmanlar, yıl sona ermeden yapılacak başvuruların kayda değer mali avantajlar sunabileceğini vurguluyor.