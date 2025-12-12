Son Mühür- Ali Erbaş'tan görevi devralan Safi Arpaguş'un İslam'ın güzel ahlak, iyilik ve güzellik temellerine vurgu yapan Cuma hutbelerinin bu seferki başlığının, ''İnsan: Kainatın gözbebeği'' olarak seçildiği görüldü.

''Her doğan gün batacak, her can ölümü tadacaktır. Yaratılan her şey nihai sonla karşılaşacaktır. Kabirlerde olanlar dışarı çıkartılacak ve her insan; dünyada neleri yaptığını, neleri de yapmadığını anlayacaktır.'' hatırlatmasında bulunulan hutbede, kimi insanların Rabbini ve ölümü unutup, kalp kırdığı ve gönülleri incittiği dile getirildi.



Mevlana olur... Yunus Emre olur...



Bu türden insanlar, Ebu Cehil, Kabil, Nemrut olarak nitelendirilirken, dünya ve ahiret için çalışan insanlar da ''Ahmed Yesevî olur, Hacı Bayrâm-ı Velî olur, Hacı Bektâş-ı Velî olur, Mevlânâ olur, Yunus Emre olur, sözleriyle yürekleri fetheder.'' vurgusunda bulunuldu.

''Sen, âlemin özüsün, kâinatın gözbebeğisin.'' hatırlatmasında bulunarak

''Tüm bunlara rağmen, “Ey insan! Kerim olan Yüce Rabbine karşı seni yanıltıp aldatan nedir?” Seni Allah’a kul olmaktan alıkoyan nedir? Emrettiklerini yapmaya, yasaklarından kaçınmaya engel olan nedir?'' diye soruldu.



Sakarya Türküsü'ne gönderme...



''Değerli Müslümanlar!

Bugün maalesef birçok zıtlığı daha fazla bir arada yaşamaktayız. Bir yanda; kendisi, ailesi, milleti ve tüm insanlık için dünyayı cennet kılmaya uğraşanlar varken, diğer yanda mazlum ve masumlara zulmederek yeryüzünü cehenneme çevirmek isteyenler var'' vurgusunun yapıldığı hutbede usta şair Necip Fazıl Kısakürek'ün ünlü şiiri Sakarya Türküsü'nden,

Her şey akar, su, tarih, yıldız, insan ve fikir;

Oluklar çift; birinden nur akar; birinden kir.

mısraları hatırlatıldı.



Ülfet ve muhabbet ortamında...



Hutbede,

''Hem nurun hem de kirin aynı anda aktığı bu dünyada biz müminlere düşen; bulunduğumuz her yeri imanımızla güven yurduna, ibadetlerimizle huzur ve mutluluk diyarına, güzel ahlakımızla ülfet ve muhabbet ortamına dönüştürmektir. Kötülüğe ve haksızlığa geçit vermemek; sevgiyi ve muhabbeti hayatımızın her alanına hâkim kılmaktır.'' mesajı verildi.