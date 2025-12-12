Son Mühür - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü 'Futbolda bahis ve şike' soruşturması kapsamında, geçtiğimiz hafta Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş ve Galatasaraylı Metehan Baltacı’nın da aralarında yer aldığı birçok kişi tutuklanarak cezaevine konulmuştu.

Sabah Gazetesi, tutuklu futbolcuların telefon incelemelerinin ardından Galatasaraylı Abdülkerim Bardakçı ve Barış Alper Yılmaz hakkında da inceleme başlatıldığı iddiasında bulundu.

Kamuoyunda tartışılan haberlere ilişkin açıklama yapan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kaynakları şu ifadeleri kullandı:

"Futbolda bahis ve şike' soruşturması kapsamında Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakçı hakkında inceleme başlatıldı" şeklinde haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Böyle isme özel bir soruşturma yoktur. Her zaman ve yine belirttiğimi gibi resmi makamlar dışınsa yapılan açıklamalara itibar etmeyiniz."