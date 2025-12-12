Son Mühür - İBB Meclisi’nin aralık ayı toplantılarının üçüncü oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ yönetiminde Saraçhane’deki belediye binasında gerçekleşti. Toplantıda, İBB’nin çeşitli hizmet kalemlerine yönelik zam talepleri ele alındı. Bu çerçevede, Kent Lokantalarında 70 liradan satılan kent menüsünün yüzde 43 artırılarak 100 liraya, İstanbulkart ile ödendiğinde 60 liradan yüzde 58 artışla 95 liraya yükseltilmesi önerildi. Pet şişe su fiyatının da 5 liradan yüzde 40 zamla 7 liraya çıkarılması talep edildi.

Ağaç budama ve kesme ücretlerine yüzde 40 zam yapılması istendi. Buna göre, boyu 10 metreye kadar olan ağaçların budama ücretinin 1150 liradan 1610 liraya, boyu 35 santimetre olan ağaçların kesim ücretinin de aynı oranda artırılarak 1610 liraya çıkarılması önerildi. Ağaç sökme ve dikim aracının günlük kiralama bedelinin 18 bin 250 liradan yüzde 40 zamla 25 bin 550 liraya yükseltilmesi gündeme geldi.

Bayrampaşa Meyve ve Sebze Hali’nde iş yeri devir bedellerine de zam öngörüldü. Yıllık devir işlem ücretinin 1 milyon 110 bin 208 liradan yüzde 50 artışla 1 milyon 665 bin 312 liraya çıkarılması istendi. Ataşehir Meyve ve Sebze Hali’nde ise aynı kapsamda 1 milyon 475 bin 184 lira olan yıllık devir ücretinin yüzde 50 zamla 2 milyon 212 bin 777 liraya yükseltilmesi teklif edildi. Ayrıca tuvalet kullanımı için alınan 5 liralık ücretin yüzde 100 zamla 10 liraya çıkarılması talep edildi.

Sosyal tesis zammı

Sosyal tesislerde sunulan yiyecek ve içeceklerin fiyatlarında da çeşitli oranlarda artış talep edildi. Buna göre, iftar menüsünün 550 liradan yüzde 27 zamla 700 liraya, roll ekmeğin 4 liradan yüzde 25 zamla 5 liraya, personel yemeğinin 140 liradan yüzde 21 artışla 170 liraya ve kahvaltı tabağının 250 liradan yüzde 10 zamla 275 liraya yükseltilmesi önerildi.

Zabıta tarafından yapılan reklam ve tanıtım unsurlarının söküm bedellerine de yüksek oranlı zamlar gündeme geldi. Cam grafik tipi reklamların söküm ücretinin 120 liradan yüzde 1566 artışla 2 bin liraya, vinil tipi reklamların sökümünün 75 liradan yüzde 566 zamla 500 liraya, ışıklı ve ışıksız tabela ile pano sökümünün ise 390 liradan yüzde 284 artışla 1500 liraya çıkarılması teklif edildi.

İBB’ye bağlı müzelerde giriş ücretlerine yüzde 26,67 ile yüzde 30 arasında zam yapılması planlandı. İstanbul İtfaiyesi’nin sunduğu hizmetler için de yüzde 40 oranında artış talep edildi. Süper Lig karşılaşmalarında görevlendirilecek itfaiye araçlarının ücretinin 48 bin 825 liradan 68 bin 355 liraya yükseltilmesi, özel şirketlere verilen yangın güvenliği eğitimi ücretinin ise grup başına 52 bin 950 liradan 74 bin 130 liraya çıkarılması önerildi.