Van’da kaldığı öğrenci yurdundan ayrıldıktan 19 gün sonra cansız bedeni göl kenarında bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’in şüpheli ölümü, Erzurumlu iş insanı Ferit Kaya’nın çarpıcı kararıyla yeniden gündeme geldi. Kaya, genç kadının faillerinin bulunmasını sağlayacak kesin bilgiye ulaşanlara vaat ettiği ödül miktarını 2 milyon TL’den 4 milyon TL’ye yükselttiğini açıkladı. Bu yükseltme, olayın aydınlatılması yönündeki kamuoyu baskısını artırmayı hedefliyor.

Adli tıp raporu olayın seyrini değiştirmişti

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabaiş’in şüpheli ölümü, Adli Tıp Kurumu’ndan (ATK) gelen raporla derinlik kazanmıştı. ATK raporunda, genç kadının kesin ölüm nedeni "suda boğulma" olarak belirtilse de, vücudunda iki farklı erkeğe ait DNA örneklerinin tespit edilmesi, soruşturmanın seyrini cinayet ihtimaline yönlendirmişti. Bu kritik bulgu, kaybolma olayının arkasında karanlık bir sır perdesinin olabileceği şüphesini güçlendirmişti.

"Toplumsal vicdanı rahatlatmak istiyoruz": Ödülün amacı maddi değil, adalet

Rojin Kabaiş'in katillerinin hızla yakalanması için toplumsal seferberliği artırmayı amaçladığını belirten iş insanı Ferit Kaya, ödül miktarını artırma kararının ardındaki motivasyonu detaylarıyla paylaştı. Kaya, bu artışın amacının herhangi bir maddi çıkar sağlamak değil, adaletin bir an önce sağlanması ve faillerin Devletin kolluk kuvvetleri ile milletin yardımıyla hızla yakalanması için kamuoyu desteğini en üst düzeye çıkarmak olduğunu ifade etti.

Ferit Kaya, yaptığı açıklamada, “Amacımız, bu soruşturmaya somut bir katkıda bulunarak devletimize faydalı olmak ve yaşanan bu trajedi karşısında toplumsal vicdanı bir nebze olsun rahatlatmaktır,” şeklinde konuştu. Kaya, Rojin Kabaiş'in katillerini adalete teslim edecek kesin ve doğrulanabilir bir bilgiye sahip olan her vatandaşı, insani sorumluluk bilinciyle hareket etmeye ve güvenlik güçleriyle gizlilik içinde iletişime geçmeye davet etti. İş insanı, adaletin sağlanması için verilecek bu hayati destekten dolayı şimdiden teşekkürlerini ilettiğini belirtti. Bu yüksek meblağlı ödül, soruşturmaya yeni bir ivme kazandırması bekleniyor.