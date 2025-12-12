Son Mühür - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın sürdürdüğü soruşturma kapsamında Mahzen Medya’nın sahibi Tolga Aykut gözaltına alındı. Sabah’ın aktardıklarına göre İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aykut’u adresinde yakalayarak gözaltına aldı. Aykut’un, çeşitli suçlamalara ilişkin yürütülen soruşturma doğrultusunda gözaltına alındığı ifade edildi.

Soruşturma genişliyor

Gözaltı kararının, kısa süre önce eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy’un tutuklanmasının hemen ardından gelmesi dikkat çekti. Soruşturma kaynakları, bu gelişmenin Aykut’un da Ersoy’un tutuklanmasına uzanan süreçle bağlantılı olabileceği iddialarını güçlendirdiğini aktardı. Savcılığın, soruşturmanın gidişatını etkileyebilecek bu olası bağlantıları kapsamlı biçimde incelediği; jandarma ekiplerinin ise gözaltı süreci boyunca medya, magazin dünyası ve yeraltı ilişkilerini ortaya çıkarmaya yönelik çalışmalar yürüttüğü belirtildi. Tolga Aykut’un jandarmadaki işlemlerinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edilmesi bekleniyor. Soruşturmanın gizlilik içinde sürdüğü ve önümüzdeki günlerde yeni gözaltı kararlarının da gündeme gelebileceği ifade ediliyor.

Tolga Aykut kimdir?

Tolga Aykut, 1992 doğumludur. Müzik ve dijital medya alanında tanınan Aykut, özellikle yapımcılık çalışmalarıyla öne çıkmaktadır. Sanatçılar ve markalar için yaratıcı projeler üreten Aykut; prodüksiyon, içerik stratejisi ve organizasyon yönetimi gibi alanlarda aktif şekilde çalışmalarını sürdürmektedir. TMT Yönetim Kurulu Başkanı olan Aykut, aynı zamanda Mahzen Media’nın CEO’su olarak görev yapmaktadır. Ayrıca, Mehmet Akif Ersoy’un sunduğu 5. Gece programının yapımcılığını da üstlenmiştir.