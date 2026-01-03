Son Mühür/ Osman Günden - Ülke genelinde etkisini artıran soğuk hava koşulları, İzmir’de de yaşamı zorlaştırdı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda yıl boyunca 24 saat hizmet veren Müyesser Turfan Geçici Erkek Barınma Merkezi ile sokakta yaşayan yurttaşlara güvenli bir barınma imkânı sundu.

Merkezde, 18–60 yaş aralığında bulunan, gelir getirici bir işi olmayan ve temel yaşam koşullarını karşılayamayan erkek yurttaşlara geçici süreyle yatılı hizmet verildi.

Barınmanın ötesinde destek

Tesiste kalan yurttaşlara barınmanın yanı sıra beslenme, giyim, hijyen, acil sağlık hizmetleri ve psiko-sosyal destek sağlandı. 65 kişi kapasiteli merkezin doluluk yaşadığı dönemlerde, ihtiyaç sahipleri için otel konaklaması da devreye alındı.

Merkeze kabul edilen yurttaşların öncelikle sağlık kontrolleri yapıldı. Gerekli görülen vakalarda Eşrefpaşa Hastanesi’nde tedavi süreçleri yürütüldü.

Kalıcı çözüme giden yol

Merkez, bireylerin toplumdan kopmadan yaşamlarını sürdürebilmeleri amacıyla, kalıcı çözümler üretilene kadar güvenli bir ortam sundu. Yaş ve durumları uygun olan yurttaşlar, Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile yürütülen çalışmalar kapsamında huzurevi ve bakım merkezlerine yönlendirildi. Çalışabilecek durumda olanlar ise istihdam kurumlarına sevk edildi.

Türkiye’nin ilk ve tek erkek barınma merkezi

Müyesser Turfan Geçici Erkek Barınma Merkezi Sorumlusu Tufan Fırat Göksel, son yıllarda evsiz yurttaş sayısında ciddi artış yaşandığını belirtti. Merkezin Türkiye’nin ilk ve tek erkek barınma merkezi olma özelliği taşıdığına dikkat çeken Göksel, birçok büyükşehir belediyesinin bu modeli örnek almayı planladığını ifade etti.

“Koruyucu hizmetler yetersiz”

Göksel, özellikle yaşlı ve engelli vakalarda artış yaşandığını vurgulayarak, son dört yılda yoksulluğun ve sosyal eşitsizliğin derinleştiğini dile getirdi. “Gizli evsiz” olarak tanımlanan birçok kişinin kronik evsizliğe sürüklendiğini belirten Göksel, evsizliğin önlenmesine yönelik koruyucu ve önleyici hizmetlerin yetersiz kaldığını kaydetti.

Merkezde yalnızca barınma hizmeti sunulmadığını ifade eden Göksel, ileri evre kanser hastaları dâhil olmak üzere ağır sağlık sorunları bulunan yurttaşlarla da karşılaşıldığını söyledi. Artan başvurular nedeniyle kapasite sorunu yaşandığını belirten Göksel, barınma ve sosyal destek hizmetlerinin yaygınlaştırılmasının önemine dikkat çekti.

İhbarlara hızlı müdahale

Merkeze yapılan ihbarlara hızlı şekilde müdahale edildiği bildirildi. Ancak bazı vakalarda rıza olmadan kabul işlemi yapılamadığı belirtildi. Yetkililer, zorla müdahalenin mümkün olmadığını, sürecin güven ilişkisi kurularak yürütüldüğünü ifade etti.

Yaşam hakkı odaklı yaklaşım

Merkezde, bireylerin yeniden toplumsal yaşama katılımını destekleyen bütüncül bir yaklaşım uygulandı. Sosyal inceleme, psiko-sosyal destek, sağlık ve bağımlılık hizmetlerine yönlendirme, kimlik ve sosyal güvence süreçlerinin takibi ile istihdam ve kalıcı barınmaya erişim çalışmaları eş güdüm içinde yürütüldü.

Soğuk hava koşullarının yalnızca fiziksel değil, ruhsal sağlığı da tehdit ettiği vurgulanırken; sokakta yaşayan yurttaşların yaşam hakkının korunması temel hedef olarak benimsendi.