Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 20 Ocak tarihli tahminlerine göre batı bölgelerinde hava sıcaklıklarının 3 ila 5 derece yükselmesi bekleniyor. İstanbul, Sakarya ve Kocaeli çevreleriyle Çanakkale’nin doğusu ve Balıkesir’in kuzeyi yağmur, yer yer karla karışık yağmur alacak. Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında karla karışık yağmur görülürken; Doğu Karadeniz, Bilecik, Sivas, Kayseri, Tokat, Erzincan, Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı, Bitlis, Van ve Hakkari çevreleri ile Erzurum’un kuzey ve doğusu, Muş’un doğu kesimlerinde kar yağışı etkili olacak. Giresun’un doğusu, Trabzon’un batısı ile Rize ve Artvin’de ise yağışların yoğun kar şeklinde olacağı öngörülüyor. Meteoroloji, bu iller için sarı kodlu kar yağışı uyarısında bulundu. Ayrıca gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olaylarıyla birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

Yağışların Giresun’un doğusu, Trabzon’un doğu ve batı kesimleri ile Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli, yer yer yoğun kar şeklinde görüleceği tahmin edildiğinden, oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor. Rüzgarın ise Marmara’nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İç Anadolu’nun güneydoğusu ve Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği öngörülüyor. Bu nedenle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi. Ayrıca iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayları beklenirken, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusundaki yüksek ve eğimli alanlarda çığ riski bulunduğu belirtildi.

MARMARA

BURSA – 7°C – Çok bulutlu

ÇANAKKALE – 8°C – Çok bulutlu, doğusunun yağmur ve karla karışık yağmurlu

İSTANBUL – 6°C – Çok bulutlu, hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu

KIRKLARELİ – 3°C – Çok bulutlu

EGE

A.KARAHİSAR – 2°C – Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ – 8°C – Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR – 11°C – Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA – 9°C – Parçalı bulutlu

AKDENİZ

ADANA – 12°C – Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA – 16°C – Parçalı bulutlu

HATAY – 10°C – Parçalı ve çok bulutlu

ISPARTA – 5°C – Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

ANKARA – 3°C – Çok bulutlu

ESKİŞEHİR – 2°C – Çok bulutlu

KAYSERİ – -3°C – Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

KONYA – 2°C – Çok bulutlu

BATI KARADENİZ

BOLU – 2°C – Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE – 4°C – Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP – 8°C – Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK – 5°C – Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

AMASYA – 3°C – Çok bulutlu

RİZE – 7°C – Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı, yükseklerinde yoğun kar

SAMSUN – 7°C – Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TRABZON – 7°C – Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı, doğusu ve batısında kuvvetli

DOĞU ANADOLU

ERZURUM – -5°C – Çok bulutlu, kuzey ve doğusu aralıklı kar yağışlı

KARS – -5°C – Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

MALATYA – 0°C – Çok bulutlu

VAN – 0°C – Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

BATMAN – 4°C – Parçalı ve çok bulutlu

DİYARBAKIR – 3°C – Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP – 5°C – Parçalı ve çok bulutlu

MARDİN – 0°C – Parçalı ve çok bulutlu

