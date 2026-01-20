Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 20 Ocak tarihli tahminlerine göre batı bölgelerinde hava sıcaklıklarının 3 ila 5 derece yükselmesi bekleniyor. İstanbul, Sakarya ve Kocaeli çevreleriyle Çanakkale’nin doğusu ve Balıkesir’in kuzeyi yağmur, yer yer karla karışık yağmur alacak. Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında karla karışık yağmur görülürken; Doğu Karadeniz, Bilecik, Sivas, Kayseri, Tokat, Erzincan, Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı, Bitlis, Van ve Hakkari çevreleri ile Erzurum’un kuzey ve doğusu, Muş’un doğu kesimlerinde kar yağışı etkili olacak. Giresun’un doğusu, Trabzon’un batısı ile Rize ve Artvin’de ise yağışların yoğun kar şeklinde olacağı öngörülüyor. Meteoroloji, bu iller için sarı kodlu kar yağışı uyarısında bulundu. Ayrıca gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olaylarıyla birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

Hava raporu

Yağışların Giresun’un doğusu, Trabzon’un doğu ve batı kesimleri ile Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli, yer yer yoğun kar şeklinde görüleceği tahmin edildiğinden, oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor. Rüzgarın ise Marmara’nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İç Anadolu’nun güneydoğusu ve Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği öngörülüyor. Bu nedenle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi. Ayrıca iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayları beklenirken, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusundaki yüksek ve eğimli alanlarda çığ riski bulunduğu belirtildi. 20 Ocak 2026 Hava durumu MARMARA BURSA – 7°C – Çok bulutlu ÇANAKKALE – 8°C – Çok bulutlu, doğusunun yağmur ve karla karışık yağmurlu İSTANBUL – 6°C – Çok bulutlu, hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu KIRKLARELİ – 3°C – Çok bulutlu EGE A.KARAHİSAR – 2°C – Parçalı ve çok bulutlu DENİZLİ – 8°C – Parçalı ve çok bulutlu İZMİR – 11°C – Parçalı ve çok bulutlu MUĞLA – 9°C – Parçalı bulutlu AKDENİZ ADANA – 12°C – Parçalı ve çok bulutlu ANTALYA – 16°C – Parçalı bulutlu HATAY – 10°C – Parçalı ve çok bulutlu ISPARTA – 5°C – Parçalı ve çok bulutlu İÇ ANADOLU ANKARA – 3°C – Çok bulutlu ESKİŞEHİR – 2°C – Çok bulutlu KAYSERİ – -3°C – Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı KONYA – 2°C – Çok bulutlu BATI KARADENİZ BOLU – 2°C – Parçalı ve çok bulutlu DÜZCE – 4°C – Parçalı ve çok bulutlu SİNOP – 8°C – Parçalı ve çok bulutlu ZONGULDAK – 5°C – Parçalı ve çok bulutlu ORTA ve DOĞU KARADENİZ AMASYA – 3°C – Çok bulutlu RİZE – 7°C – Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı, yükseklerinde yoğun kar SAMSUN – 7°C – Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı TRABZON – 7°C – Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı, doğusu ve batısında kuvvetli DOĞU ANADOLU ERZURUM – -5°C – Çok bulutlu, kuzey ve doğusu aralıklı kar yağışlı KARS – -5°C – Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı MALATYA – 0°C – Çok bulutlu VAN – 0°C – Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı GÜNEYDOĞU ANADOLU BATMAN – 4°C – Parçalı ve çok bulutlu DİYARBAKIR – 3°C – Parçalı ve çok bulutlu GAZİANTEP – 5°C – Parçalı ve çok bulutlu MARDİN – 0°C – Parçalı ve çok bulutlu