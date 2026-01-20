Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 20 Ocak tarihli tahminlerine göre batı bölgelerinde hava sıcaklıklarının 3 ila 5 derece yükselmesi bekleniyor. İstanbul, Sakarya ve Kocaeli çevreleriyle Çanakkale’nin doğusu ve Balıkesir’in kuzeyi yağmur, yer yer karla karışık yağmur alacak. Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında karla karışık yağmur görülürken; Doğu Karadeniz, Bilecik, Sivas, Kayseri, Tokat, Erzincan, Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı, Bitlis, Van ve Hakkari çevreleri ile Erzurum’un kuzey ve doğusu, Muş’un doğu kesimlerinde kar yağışı etkili olacak. Giresun’un doğusu, Trabzon’un batısı ile Rize ve Artvin’de ise yağışların yoğun kar şeklinde olacağı öngörülüyor. Meteoroloji, bu iller için sarı kodlu kar yağışı uyarısında bulundu. Ayrıca gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olaylarıyla birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
Hava raporu
Yağışların Giresun’un doğusu, Trabzon’un doğu ve batı kesimleri ile Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli, yer yer yoğun kar şeklinde görüleceği tahmin edildiğinden, oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor. Rüzgarın ise Marmara’nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İç Anadolu’nun güneydoğusu ve Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği öngörülüyor. Bu nedenle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi. Ayrıca iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayları beklenirken, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusundaki yüksek ve eğimli alanlarda çığ riski bulunduğu belirtildi.
20 Ocak 2026 Hava durumu
MARMARA
BURSA – 7°C – Çok bulutlu
ÇANAKKALE – 8°C – Çok bulutlu, doğusunun yağmur ve karla karışık yağmurlu
İSTANBUL – 6°C – Çok bulutlu, hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu
KIRKLARELİ – 3°C – Çok bulutlu
EGE
A.KARAHİSAR – 2°C – Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ – 8°C – Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR – 11°C – Parçalı ve çok bulutlu
MUĞLA – 9°C – Parçalı bulutlu
AKDENİZ
ADANA – 12°C – Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA – 16°C – Parçalı bulutlu
HATAY – 10°C – Parçalı ve çok bulutlu
ISPARTA – 5°C – Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
ANKARA – 3°C – Çok bulutlu
ESKİŞEHİR – 2°C – Çok bulutlu
KAYSERİ – -3°C – Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
KONYA – 2°C – Çok bulutlu
BATI KARADENİZ
BOLU – 2°C – Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE – 4°C – Parçalı ve çok bulutlu
SİNOP – 8°C – Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK – 5°C – Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
AMASYA – 3°C – Çok bulutlu
RİZE – 7°C – Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı, yükseklerinde yoğun kar
SAMSUN – 7°C – Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
TRABZON – 7°C – Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı, doğusu ve batısında kuvvetli
DOĞU ANADOLU
ERZURUM – -5°C – Çok bulutlu, kuzey ve doğusu aralıklı kar yağışlı
KARS – -5°C – Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
MALATYA – 0°C – Çok bulutlu
VAN – 0°C – Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
BATMAN – 4°C – Parçalı ve çok bulutlu
DİYARBAKIR – 3°C – Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP – 5°C – Parçalı ve çok bulutlu
MARDİN – 0°C – Parçalı ve çok bulutlu