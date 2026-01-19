Son Mühür- Yoğun kar yağışı yurt genelinde etkisini artırırken, peş peşe trafik güvenliğine yönelik tedbir kararları alınmaya devam ediyor. İstanbul’un ardından Sakarya ve Kocaeli’de de motokuryelere yönelik geçici trafik yasağı getirildi.

İstanbul’da motokuryeler ve ağır taşıtlara yasak

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün saat 10.00’dan itibaren motokuryelerin ve ağır taşıtların trafiğe çıkmasının yasaklandığı duyuruldu. Kararın, trafik güvenliğini sağlamak ve olası kazaların önüne geçmek amacıyla alındığı belirtildi.

Sakarya’dan da benzer karar geldi

İstanbul’daki uygulamanın ardından bir yasak kararı da Sakarya’dan geldi. Sakarya Valiliği, il genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle motokuryelere yönelik geçici trafik yasağı uygulamasını hayata geçirdi.

“İl genelinde yasaklanmıştır”

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, trafik güvenliğinin sağlanması ve meydana gelebilecek kazaların önlenmesi amacıyla motokuryelerin 19 Ocak 2026 Pazartesi günü il genelinde trafiğe çıkmasının yasaklandığı bildirildi. Açıklamada, alınan kararın vatandaşların can ve mal güvenliğini korumaya yönelik olduğu vurgulandı.

Kocaeli’de de motokuryelere geçici yasak

Sakarya’nın ardından Kocaeli Valiliği de yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle motokuryelere yönelik geçici trafik yasağı kararı aldı.

Valilikten yapılan açıklamada, hava şartlarının trafik güvenliğini olumsuz etkilediği belirtilerek, motokuryelerin belirlenen süre boyunca trafiğe çıkmalarına izin verilmeyeceği ifade edildi.