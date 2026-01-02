Son Mühür - Türkiye’nin çeşitli illerinde, olumsuz hava şartları ve buzlanma tehlikesi nedeniyle motosiklet, scooter ve motokuryelere trafikte kısıtlama uygulandı.

Hangi illerde yasakalandı?

Gaziantep



Gaziantep’te hava sıcaklıklarının eksi 8 dereceye kadar düşmesinin beklendiği ve buzlanma riskinin artacağı belirtilerek, 2 Ocak Cuma günü motokuryelerin il genelinde 1 gün süreyle trafiğe çıkması geçici olarak durduruldu. Valilik açıklamasında, uygulamanın trafik ve can güvenliğini sağlamak amacıyla alındığı vurgulanırken, bireysel motosiklet ve scooter kullanıcılarına da toplu taşıma araçlarını tercih etmeleri önerildi.

Yalova



Yalova’da olumsuz hava şartları nedeniyle elektrikli scooter, motosiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkışı bu gece saat 22.00’den 2 Ocak saat 08.00’e kadar yasaklandı. Valilik, kent genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları sebebiyle gerekli tedbirlerin alındığını açıkladı.

Bolu



Bolu’da yapılan son meteorolojik değerlendirmeler kapsamında buzlanma riskinin yükselmesi nedeniyle bu gece saat 22.00’den yarın gece 23.59’a kadar motosiklet, scooter, elektrikli scooter, elektrikli bisiklet, bisiklet ve motokuryelerin il genelinde trafiğe çıkması tedbir amaçlı yasaklandı. Valilik, vatandaşların can ve mal güvenliği için alınan karara dikkatle uymalarını istedi.

Bartın’da 2 gün yasak



Bartın’da da benzer gerekçelerle iki gün süreli bir yasak kararı alındı. Valilik açıklamasına göre, 2 Ocak Cuma günü saat 08.00’den 4 Ocak Pazar günü saat 08.00’e kadar motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkmasına izin verilmeyecek. Kararın, kuvvetli kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle alındığı bildirildi.