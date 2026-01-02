Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 2 Ocak Cuma gününe ilişkin tahminlerine göre, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Trabzon, Rize, Siirt çevreleri, Giresun’un doğusu, Artvin’in kıyıları ve Ağrı’nın güneyinde kar yağışı bekleniyor. Hava sıcaklıklarının batı bölgelerde yükselmesi, doğu kesimlerde ise düşmesi öngörülüyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Orta Karadeniz kıyıları ile Marmara’da güneyli yönlerden kuvvetli şekilde (40-60 km/saat) eseceği tahmin edildiğinden; ulaşımda aksama, çatı savrulması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri ile yüksek kesimlerde tipi gibi olası risklere karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Yurdun kuzey, iç ve doğu bölgelerinde buzlanma ve don hadisesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve hazırlıklı olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ: Doğu Karadeniz’in yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusundaki yüksek ve yoğun kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ riski bulunmaktadır.

2 Ocak 2026 Hava durumu

MARMARA

BURSA – 6°C

Parçalı bulutlu

ÇANAKKALE – 10°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL – 9°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ – 7°C

Parçalı bulutlu

EGE

AFYONKARAHİSAR – -2°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ – 7°C

Parçalı bulutlu

İZMİR – 9°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA – 8°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Genel Durum:

ADANA – 10°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA – 13°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY – 4°C

Parçalı bulutlu

ISPARTA – 6°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

ANKARA – -2°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR – -3°C

Parçalı bulutlu

KAYSERİ – -9°C

Parçalı bulutlu

KONYA – -1°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

BOLU – 0°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE – 4°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP – 9°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK – 5°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

AMASYA – -2°C

Çok bulutlu

RİZE – 5°C

Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN – 3°C

Çok bulutlu

TRABZON – 6°C

Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

DOĞU ANADOLU

ERZURUM – -11°C

Parçalı bulutlu

KARS – -10°C

Parçalı bulutlu

MALATYA – -4°C

Parçalı bulutlu

VAN – -1°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

BATMAN – -4°C

Parçalı bulutlu

DİYARBAKIR – -1°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP – 0°C

Parçalı bulutlu

MARDİN – -2°C

Parçalı bulutlu