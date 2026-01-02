Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 2 Ocak Cuma gününe ilişkin tahminlerine göre, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Trabzon, Rize, Siirt çevreleri, Giresun’un doğusu, Artvin’in kıyıları ve Ağrı’nın güneyinde kar yağışı bekleniyor. Hava sıcaklıklarının batı bölgelerde yükselmesi, doğu kesimlerde ise düşmesi öngörülüyor.
Uyarılar peş peşe geldi
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Orta Karadeniz kıyıları ile Marmara’da güneyli yönlerden kuvvetli şekilde (40-60 km/saat) eseceği tahmin edildiğinden; ulaşımda aksama, çatı savrulması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri ile yüksek kesimlerde tipi gibi olası risklere karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Yurdun kuzey, iç ve doğu bölgelerinde buzlanma ve don hadisesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve hazırlıklı olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ: Doğu Karadeniz’in yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusundaki yüksek ve yoğun kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ riski bulunmaktadır.
2 Ocak 2026 Hava durumu
MARMARA
BURSA – 6°C
Parçalı bulutlu
ÇANAKKALE – 10°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL – 9°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ – 7°C
Parçalı bulutlu
EGE
AFYONKARAHİSAR – -2°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ – 7°C
Parçalı bulutlu
İZMİR – 9°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA – 8°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Genel Durum:
ADANA – 10°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA – 13°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY – 4°C
Parçalı bulutlu
ISPARTA – 6°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
ANKARA – -2°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR – -3°C
Parçalı bulutlu
KAYSERİ – -9°C
Parçalı bulutlu
KONYA – -1°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
BOLU – 0°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE – 4°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP – 9°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK – 5°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
AMASYA – -2°C
Çok bulutlu
RİZE – 5°C
Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde karlakarışık yağmur ve kar yağışlı
SAMSUN – 3°C
Çok bulutlu
TRABZON – 6°C
Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde karlakarışık yağmur ve kar yağışlı
DOĞU ANADOLU
ERZURUM – -11°C
Parçalı bulutlu
KARS – -10°C
Parçalı bulutlu
MALATYA – -4°C
Parçalı bulutlu
VAN – -1°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
BATMAN – -4°C
Parçalı bulutlu
DİYARBAKIR – -1°C
Parçalı bulutlu
GAZİANTEP – 0°C
Parçalı bulutlu
MARDİN – -2°C
Parçalı bulutlu