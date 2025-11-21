Son Mühür - İç ve doğu bölgelerde sis ve pus etkisini sürdürürken, hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Ancak uzmanlar, 24 Kasım’dan itibaren Türkiye genelinde belirgin bir sıcaklık düşüşü yaşanacağı konusunda uyarıyor. İstanbul, bu süreçten en çok etkilenecek şehirler arasında yer alıyor. Kasım ayının son günlerinde Türkiye, önemli bir hava değişimine hazırlanıyor. Günün ilk saatlerinde iç ve doğu kesimlerde etkili olan sis ve pus, yer yer görüş mesafesini azaltırken, sıcaklıklar hâlâ mevsim normallerinin üstünde. Meteoroloji uzmanları ise soğuk havanın 24 Kasım’dan itibaren hızla etkisini artıracağı konusunda dikkat çekiyor.

La Nina etkisini gösterecek

Son haftalarda yüksek kesimlerde erken görülen kar yağışları, atmosferdeki dengesizliği yeniden gündeme getirdi. Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir, EkolTV’ye yaptığı açıklamada, kasım sonunda beklenen soğukların 7–10 gün önce geldiğini söyledi. Özdemir, bu yıl atmosferde dikkat çeken hassasiyeti ise şöyle özetledi:

"Jet akımlarında dalgalanmalar arttı, basınç değişimleri hızlandı. Atmosfer bu yıl daha tepkisel. Soğuk-sıcak geçişleri birkaç gün içinde sert dalgalanmalarla yaşanıyor"

Hafta boyunca lodos etkisiyle 20–23 derece civarında seyreden İstanbul’da asıl değişim, 24 Kasım’dan itibaren meydana gelecek:

24 Kasım: Gündüz 18°C

27–28 Kasım: Gündüz 13°C

Gece: 8°C'ye kadar düşecek

Meteorologlar, özellikle 27–28 Kasım tarihlerine dikkat çekiyor:

Marmara genelinde yağış ihtimali artacak

Batıdan giriş yapan sistem bölgesel kuvvetli sağanaklara yol açabilir

İç Anadolu'nun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur görülebilir

Kara kış geliyor

Pasifik’te eylül ayından bu yana orta şiddette La Niña belirtileri gözlemleniyor. Uluslararası analizler, La Niña’nın Türkiye üzerindeki dolaylı etkilerinin bu kış daha belirgin olabileceğini gösteriyor. Dr. Özdemir’e göre:

Aralık ayında İstanbul’da yoğun kar yağışı olasılığı düşük.

Asıl kar senaryosu Ocak–Şubat aylarında etkisini artıracak.

Kıyı bölgelerinde kalıcı kar örtüsü oluşması yine zor görünüyor.

Kasım sonunda başlayan soğuma trendiyle birlikte Türkiye, kışa hızlı bir giriş yapacak gibi görünüyor.