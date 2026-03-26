Son Mühür- Doğu Anadolu Fay Hattı üzerindeki hareketlilik devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, Elazığ’ın Sivrice ilçesinde sabah saatlerinde orta şiddette bir deprem kaydedildi. Çevre illerden de hissedilen sarsıntı, bölgede kısa süreli paniğe neden olurken, yetkililer durumun yakından takip edildiğini bildirdi.

Sarsıntının merkez üssü ve teknik detaylar

AFAD Deprem Dairesi verilerine göre, yer sarsıntısı 26 Mart 2026 tarihinde, Türkiye saati ile 10:37:08’de meydana geldi. Yapılan teknik analizler sonucunda depremin büyüklüğü 4.3 (Mw) olarak açıklandı. Yer kabuğunun yaklaşık 11.33 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, sığ odaklı depremler kategorisinde değerlendirildi. Depremin merkez üssü koordinatları ise 38.47083 Kuzey enlemi ve 39.27833 Doğu boylamı olarak belirlendi.

Bölge genelinde hissedildi

Sivrice merkezli deprem, Elazığ şehir merkezinin yanı sıra Malatya, Diyarbakır ve Tunceli gibi komşu illerin belirli bölgelerinde de hissedildi. Özellikle yüksek katlı binalarda yaşayan vatandaşlar sarsıntıyı net bir şekilde hissederken, birçok kişi tedbir amaçlı ev ve iş yerlerinden açık alanlara çıktı.