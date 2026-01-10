Son Mühür - Meteoroloji kaynaklarına göre bugün ülkenin batı kesimlerinde sağanak, doğu bölgelerinde ise kar ile karla karışık yağmur etkili olacak. Fırtına, sağanak ve kar yağışı nedeniyle 48 il için “sarı” kodlu uyarı yapılırken, Trakya’da yağışların yer yer kuvvetli olacağı bildirildi. Tahminlere göre, yurdu etkisi altına alan lodos fırtınasının ardından yeni haftayla birlikte İstanbul başta olmak üzere birçok kentte kar yağışı görülecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), hafta sonu kent genelinde beklenen kuvvetli fırtına, gök gürültülü sağanak ve kar yağışına karşı İstanbulluları uyardı. AKOM’un açıklamasında, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi’nde rüzgarın bu akşam yeniden etkisini artıracağı, cumartesi akşam saatlerinden itibaren ise fırtına seviyesine çıkmasının beklendiği belirtildi. Gece saatlerinde rüzgarın kısa süreli hamlelerle saatte 60 ila 90 kilometre hızla eseceği, buna sağanak ve yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanakların eşlik edeceği ifade edildi. Fırtına ve kuvvetli yağışların ardından pazar günü öğle saatlerinden itibaren hava sıcaklıklarının 8 ila 10 derece düşerek kış değerlerine ineceği, çarşamba sabahına kadar sıcaklıkların -1 ile 4 derece arasında seyredeceği kaydedildi. Pazar akşamından itibaren karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar, pazartesi sabahından itibaren ise yer yer kuvvetli kar yağışının etkili olmasının beklendiği aktarıldı.

''Pazartesi okulların kapalı olması şehir içi trafiğini azaltır''

Orhan Şen, pazartesi günü soğuk hava ve kar yağışının batı bölgelerini de etkisi altına alacağını, İstanbul’un da bu durumdan etkileneceğini söyledi. İstanbul Valisi Davut Gül’ü etiketleyerek yaptığı açıklamada, kentte karın zeminde tutabileceğini belirten Şen, pazartesi günü okulların tatil edilmesinin şehir içi trafiği rahatlatacağını ifade etti. Zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması uyarısında bulunan Şen, kar yağışının Yozgat gibi kentlerde büyük sorun oluşturmayacağını ancak İstanbul’da ciddi etkiler yaratabileceğini vurguladı.

Hava Forum ise, "Balkanlar üzerinden soğuk havamız geliyor" diyerek "Cumartesi havamız lodos. Sıcaklık 15-16 dereceye kadar çıkacak. Ara ara sağanak yağmur kütleleri vuracak. Akşam ve gece lodos ıslık çaldırtacak. Ağaç, çatı, direk altlarında dolaşmayın" dedi.

Pazar gecesi başlıyor

Pazar öğleden sonra rüzgarın kuzeye döneceğini ve havanın soğumaya başlayacağını yazan Hava Forum, "Pazar gecesi yağış yüksek kesimlerden başlayarak kara dönecek. Pazartesi gün boyu kar yağışları bekliyoruz. Fakat şu noktada açık olmak lazım şu anki verilere göre buradan bir efsane kar yağışlı, 30-40 santimetreli kar beklemek yanlış olur" şeklinde ifadeler kullandı.