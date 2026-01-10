Son Mühür - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında harekete geçilirken, Beşiktaş’ta faaliyet gösteren Klein Phönix gece kulübü ile Bebek Otel’in de aralarında yer aldığı toplam 6 eğlence mekanına eş zamanlı baskın yapıldı.
Jandarmadan arama
Emniyet ve jandarma ekiplerinin katıldığı operasyonlarda, güvenlik güçleri tespit edilen adreslere giderek söz konusu mekanlarda kapsamlı arama ve incelemeler gerçekleştirdi.
Can Yaman'a gözaltı
Operasyona ilişkin gazeteci Burak Doğan dikkat çeken bir iddia ortaya attı. Doğan, yapılan aramalar sırasında oyuncu Can Yaman’ın da gözaltına alındığını ileri sürdü. Konuyla ilgili yetkili kurumlardan henüz resmi bir açıklama gelmezken, soruşturmanın kapsamlı şekilde devam ettiği belirtildi.