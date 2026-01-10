Emniyet ve jandarma ekiplerinin katıldığı operasyonlarda, güvenlik güçleri tespit edilen adreslere giderek söz konusu mekanlarda kapsamlı arama ve incelemeler gerçekleştirdi.

Operasyona ilişkin gazeteci Burak Doğan dikkat çeken bir iddia ortaya attı. Doğan, yapılan aramalar sırasında oyuncu Can Yaman’ın da gözaltına alındığını ileri sürdü. Konuyla ilgili yetkili kurumlardan henüz resmi bir açıklama gelmezken, soruşturmanın kapsamlı şekilde devam ettiği belirtildi.