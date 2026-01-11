Son Mühür-Türkiye, yeni haftaya oldukça sert bir hava değişimiyle girmeye hazırlanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan son analizlere göre, 13 şehir dışındaki tüm iller "sarı kod" ile uyarıldı. Akşam saatlerinden itibaren etkisini artıracak olan Balkan kökenli soğuk hava kütlesiyle birlikte termometreler 7 dereceye varan ani düşüşler kaydedecek.

68 Şehir için kritik uyarı seviyesi belirlendi

Hava tahmin raporları, ülkenin çok büyük bir kesiminde atmosferik hareketliliğin zirve yapacağını gösteriyor. Çorum'dan Elazığ'a, Hatay'dan Şanlıurfa'ya kadar uzanan 13 şehir dışındaki 68 ilin tamamında fırtına, sel ve yoğun kar yağışı riski nedeniyle teyakkuza geçildi. Bugün gün boyu devam eden ve ağaç devrilmelerinden çatı uçmalarına kadar pek çok olumsuzluğa yol açan şiddetli rüzgarın, akşam saatlerinden itibaren dondurucu soğukla birleşerek kar yağışını tetiklemesi bekleniyor.

İstanbul ve Marmara hattında kar yağışı kapıda

Kuvvetli fırtına ve yağışlı havanın kıskacındaki İstanbul'da, pazar akşamı itibarıyla sıcaklıkların hissedilir derecede azalması öngörülüyor. Megakentte beklenen kar yağışının pazartesi ve salı günleri etkisini artırarak ulaşımda aksamalara yol açabileceği tahmin ediliyor. Sadece İstanbul değil; Trakya geneli, Çanakkale ve Anadolu’nun iç kesimleri de yeni haftanın ilk günlerinde yoğun kar yağışının etkisi altında kalacak bölgeler arasında yer alıyor.

Fırtınanın şiddeti ve hayatı tehdit eden riskler

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre rüzgarın hızı; Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu başta olmak üzere pek çok bölgede saatte 80 kilometreye kadar ulaşacak. Uzmanlar, bu derece kuvvetli fırtınaların soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmelerine davetiye çıkarabileceği konusunda vatandaşları uyarıyor. Ayrıca, Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun sarp yamaçlarında yüksek kar örtüsüne sahip bölgeler için çığ tehlikesi en üst seviyede seyretmeye devam ediyor.

Bölge bölge beklenen sıcaklık değerleri ve don tehlikesi

Dondurucu soğukların etkisiyle iç ve doğu bölgelerde sabah saatlerinde şiddetli buzlanma ve don olaylarının yaşanması bekleniyor. Güncel verilere göre bazı merkezlerde beklenen en yüksek sıcaklıklar oldukça düşük seyredecek. Kırklareli 3, Ankara 3, İstanbul 8 ve Adana 7 derece seviyelerinde kalırken; Doğu Anadolu'da dondurucu tablo daha da ağırlaşacak. Erzurum’da sıcaklığın eksi 13, Kars’ta ise eksi 15 derecelere kadar gerileyeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu’da ise Diyarbakır eksi 8 dereceyle soğuğu en derinden hissedecek iller arasında yer alıyor.