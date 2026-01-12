Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 12 Ocak tarihli hava durumu raporuna göre Kuzey Ege kıyıları, Çanakkale, Van ve Iğdır dışındaki tüm bölgelerde aralıklı yağış bekleniyor. Yağışların; Kıyı Ege, Akdeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’nun batısı ve Manisa, Denizli, Sinop, Tokat, Batman ve Siirt çevrelerinde yağmur ve sağanak şeklinde görülmesi öngörülüyor. Ege, Akdeniz ve Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu dışında ülke genelinde kar yağışı etkili olacak. Gece ve sabah saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don riski bulunurken, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleriyle Doğu Anadolu’nun doğusunda çığ tehlikesine dikkat çekiliyor. Hava sıcaklıklarının ise kuzey, iç ve batı bölgelerde belirgin şekilde düşmesi bekleniyor.
Meteoroloji'den peş peşe uyarılar
Yağışların; Doğu Akdeniz, Antalya’nın doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Samsun, Ordu, Tokat, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Bingöl ve Diyarbakır çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bu nedenle ulaşımda aksamalar, sel ve su baskınları, yıldırım, yerel ve küçük çaplı dolu, kar görülen bölgelerde buzlanma, don ve tipi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması isteniyor. Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğudan, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat), Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde ise güney yönlerden kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) olarak eseceği öngörülüyor. Bu durumun ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalara yol açabileceği belirtilerek dikkatli olunması çağrısı yapılıyor. Ayrıca gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayının yanı sıra pus ve yer yer sis beklendiğinden, oluşabilecek risklere karşı vatandaşların tedbirli olması gerekiyor.
12 Ocak 2026 Hava durumu
MARMARA
Bursa – 4°C – Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar
Çanakkale – 4°C – Çok bulutlu, iç kesimleri aralıklı karla karışık yağmur ve kar
İstanbul – 3°C – Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar
Kırklareli – 1°C – Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
EGE
Afyonkarahisar – 2°C – Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
Denizli – 7°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak
İzmir – 8°C – Çok bulutlu; sabah il genelinde, öğleden sonra iç kesimlerde aralıklı yağmur ve sağanak
Muğla – 8°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak
AKDENİZ
Adana – 11°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak; öğle saatlerinde yer yer kuvvetli
Antalya – 14°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak; sabah doğu kesimleri yer yer kuvvetli
Hatay – 8°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak; yer yer kuvvetli
Isparta – 6°C – Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur; akşamdan sonra kar
İÇ ANADOLU
Ankara – 3°C – Çok bulutlu, aralıklı hafif kar
Eskişehir – 1°C – Çok bulutlu, aralıklı hafif kar
Kayseri – 6°C – Çok bulutlu; aralıklı karla karışık yağmur, yüksekleri ve akşamdan sonra il geneli kar
Konya – 5°C – Çok bulutlu; aralıklı karla karışık yağmur, yüksekleri ve akşamdan sonra il geneli kar
BATI KARADENİZ
Bolu – 1°C – Çok bulutlu, aralıklı kar
Düzce – 4°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur
Sinop – 6°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur; iç kesimleri yer yer karla karışık yağmur
Zonguldak – 4°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur; yüksekleri ve iç kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Amasya – 5°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur; yüksekleri yer yer kar
Rize – 12°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak; akşamdan sonra iç ve yüksekleri kar
Samsun – 6°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak; akşamdan sonra iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar; yer yer kuvvetli
Trabzon – 12°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak; akşamdan sonra iç ve yüksekleri kar; yer yer kuvvetli
DOĞU ANADOLU
Erzurum – 1°C – Çok bulutlu, aralıklı kar
Kars – 1°C – Çok bulutlu, akşamdan sonra kar
Malatya – 3°C – Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar; yer yer kuvvetli
Van – 5°C – Çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Batman – 12°C – Çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmur ve sağanak
Diyarbakır – 5°C – Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmur; yüksekleri kar; yer yer kuvvetli
Gaziantep – 5°C – Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmur; yüksekleri kar; yer yer kuvvetli
Mardin – 7°C – Çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmur ve sağanak