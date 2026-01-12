Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 12 Ocak tarihli hava durumu raporuna göre Kuzey Ege kıyıları, Çanakkale, Van ve Iğdır dışındaki tüm bölgelerde aralıklı yağış bekleniyor. Yağışların; Kıyı Ege, Akdeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’nun batısı ve Manisa, Denizli, Sinop, Tokat, Batman ve Siirt çevrelerinde yağmur ve sağanak şeklinde görülmesi öngörülüyor. Ege, Akdeniz ve Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu dışında ülke genelinde kar yağışı etkili olacak. Gece ve sabah saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don riski bulunurken, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleriyle Doğu Anadolu’nun doğusunda çığ tehlikesine dikkat çekiliyor. Hava sıcaklıklarının ise kuzey, iç ve batı bölgelerde belirgin şekilde düşmesi bekleniyor.

Meteoroloji'den peş peşe uyarılar

Yağışların; Doğu Akdeniz, Antalya’nın doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Samsun, Ordu, Tokat, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Bingöl ve Diyarbakır çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bu nedenle ulaşımda aksamalar, sel ve su baskınları, yıldırım, yerel ve küçük çaplı dolu, kar görülen bölgelerde buzlanma, don ve tipi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması isteniyor. Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğudan, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat), Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde ise güney yönlerden kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) olarak eseceği öngörülüyor. Bu durumun ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalara yol açabileceği belirtilerek dikkatli olunması çağrısı yapılıyor. Ayrıca gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayının yanı sıra pus ve yer yer sis beklendiğinden, oluşabilecek risklere karşı vatandaşların tedbirli olması gerekiyor.

12 Ocak 2026 Hava durumu

MARMARA

Bursa – 4°C – Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar

Çanakkale – 4°C – Çok bulutlu, iç kesimleri aralıklı karla karışık yağmur ve kar

İstanbul – 3°C – Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar

Kırklareli – 1°C – Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

EGE

Afyonkarahisar – 2°C – Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

Denizli – 7°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak

İzmir – 8°C – Çok bulutlu; sabah il genelinde, öğleden sonra iç kesimlerde aralıklı yağmur ve sağanak

Muğla – 8°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak

AKDENİZ

Adana – 11°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak; öğle saatlerinde yer yer kuvvetli

Antalya – 14°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak; sabah doğu kesimleri yer yer kuvvetli

Hatay – 8°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak; yer yer kuvvetli

Isparta – 6°C – Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur; akşamdan sonra kar

İÇ ANADOLU

Ankara – 3°C – Çok bulutlu, aralıklı hafif kar

Eskişehir – 1°C – Çok bulutlu, aralıklı hafif kar

Kayseri – 6°C – Çok bulutlu; aralıklı karla karışık yağmur, yüksekleri ve akşamdan sonra il geneli kar

Konya – 5°C – Çok bulutlu; aralıklı karla karışık yağmur, yüksekleri ve akşamdan sonra il geneli kar

BATI KARADENİZ

Bolu – 1°C – Çok bulutlu, aralıklı kar

Düzce – 4°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur

Sinop – 6°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur; iç kesimleri yer yer karla karışık yağmur

Zonguldak – 4°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur; yüksekleri ve iç kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Amasya – 5°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur; yüksekleri yer yer kar

Rize – 12°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak; akşamdan sonra iç ve yüksekleri kar

Samsun – 6°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak; akşamdan sonra iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar; yer yer kuvvetli

Trabzon – 12°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak; akşamdan sonra iç ve yüksekleri kar; yer yer kuvvetli

DOĞU ANADOLU

Erzurum – 1°C – Çok bulutlu, aralıklı kar

Kars – 1°C – Çok bulutlu, akşamdan sonra kar

Malatya – 3°C – Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar; yer yer kuvvetli

Van – 5°C – Çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Batman – 12°C – Çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmur ve sağanak

Diyarbakır – 5°C – Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmur; yüksekleri kar; yer yer kuvvetli

Gaziantep – 5°C – Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmur; yüksekleri kar; yer yer kuvvetli

Mardin – 7°C – Çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmur ve sağanak