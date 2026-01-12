Cumhurbaşkanlığı tarafından 12 Ocak 2026 tarihli ve 33135 sayılı Resmî Gazete kararları yayımlandı. Resmi Gazete kararlarında; yeni yönetmelikler ve ilanlar yer aldı. Yönetmeliklerin tamamı Ege Üniversitesi ile ilgili yönetmeliklerden oluştu. Yönetmeliklerde; Ege Üniversitesi Bilim-Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Ege Üniversitesi İlaç Geliştirme ve Farmakokinetik Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Ege Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği, Ege Üniversitesi Merkezi Araştırma Test ve Analiz Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ve Ege Üniversitesi Organ Nakli Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik yer aldı.

İLAN BÖLÜMÜ

a-Yargı İlanları

b-Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

c-Çeşitli İlanlar