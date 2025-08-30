Edirne’nin Kapıkule Sınır Kapısı ile Bulgaristan’ın Kapitan Andreevo Sınır Kapısı arasındaki tampon bölgede, üzücü bir olay yaşandı. Kalp krizi geçiren gurbetçi Türk vatandaşı Şemsettin Tan, iddialara göre Bulgar yetkililerin çıkardığı bürokratik engeller sebebiyle hayatını kaybetti. Olay, bölgeden geçen diğer gurbetçilerin ve kamuoyunun büyük tepkisini çekti.

Türk ambulansına izin verilmedi iddiası

Yaşanan olaya göre, Almanya'dan Türkiye'ye dönüş yolunda olan Şemsettin Tan, iki ülke sınır kapısı arasındaki tampon bölgede aniden fenalaştı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Tan için hemen yardım çağrısı yapıldı. Edirne'den yola çıkan bir Türk ambulansı, hastaya hızla ulaşmak üzere harekete geçti. Ancak, iddialara göre ambulansın tampon bölgeye girişine izin verilmesi için Bulgar makamlarından onay alınması gerektiği ve bu onayın yaklaşık 20 dakika boyunca verilmediği belirtildi. Bu kritik zaman kaybı, Tan'ın sağlık durumunun daha da kötüleşmesine neden oldu.

Müdahale gecikince kurtarılamadı

Türk ambulansının geçişine izin verilmemesi üzerine, olay yerine Bulgaristan'dan bir ambulans sevk edildi. Ancak bu ambulansın ulaşması ve hastaya müdahale etmesi gecikti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Şemsettin Tan, Bulgaristan'ın Svilengrad Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm çabalara rağmen Tan, maalesef yaşamını yitirdi.

Sınır kapılarında yaşanan bu tür bürokratik engellerin insan hayatını tehlikeye atması, özellikle yaz aylarında yoğunluğun arttığı bu güzergâhı kullanan gurbetçiler arasında büyük endişe ve öfkeye yol açtı. Gurbetçi vatandaşlar, acil durumlarda sınırların aşılmasına yönelik prosedürlerin daha hızlı ve esnek olması gerektiğini belirterek, yetkililere bu konuda çağrıda bulundu.

Yaşanan bu trajik olay, iki ülke arasındaki acil durum işbirliği protokollerinin yeniden gözden geçirilmesi gerekliliğini bir kez daha gündeme taşıdı.