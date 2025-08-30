Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Erzurum’da düzenlenen TÜBİTAK Gökyüzü Gözlem Etkinliğinin açılış töreninde, Türkiye’nin uzay hedefleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Milli Uzay Programı'nın en kritik hedeflerinden biri olan Ay Misyonu'na değinen Bakan Kacır, Türk mühendisleri ve bilim insanları tarafından geliştirilen yerli itki sistemine sahip bir uzay aracıyla Ay'a ulaşılacağını belirtti. Etkinlik, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK Bilim ve Toplum Başkanlığı, Erzurum Valiliği, Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Ulusal Gözlemevleri işbirliğiyle düzenlendi.

Gökbilim tutkunları Erzurum'da buluştu

Erzurum'daki Konaklı Kayak Merkezi, astronomi ve uzaya ilgi duyan binlerce kişiyi ağırladı. Etkinliğe katılmak için ülke genelinden 33 bini aşkın başvuru yapıldığı, yapılan kura sonucunda 79 ilden bin şanslı kişinin bu özel buluşmaya davet edildiği ifade edildi. Açılış törenine Bakan Kacır'ın yanı sıra, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve çok sayıda bilim insanı katıldı.

Gökyüzü gözlem etkinliğinde zengin program

Bakan Kacır, etkinliğin katılımcılara zengin bir bilimsel ve kültürel deneyim sunmayı amaçladığını vurguladı. Etkinlik kapsamında, Perseid meteor yağmurlarının ardından 35 farklı teleskopla gökyüzü gözlemleri yapılacağı belirtildi. Katılımcıların, Satürn'ün halkalarını, Jüpiter'in atmosferini ve Andromeda Galaksisi'ni gözlemleme fırsatı bulacağı kaydedildi. Gündüz saatlerinde ise özel filtreli teleskoplarla Güneş lekeleri ve patlamalarının inceleneceği aktarıldı.

Ayrıca, etkinlik boyunca uzman akademisyen ve bilim insanlarının katılımıyla paneller ve söyleşiler düzenlenecek. Türk astronotlarla yapılacak sohbetlerde, uzayın derinliklerine dair deneyimlerin paylaşılacağı ifade edildi. TÜBİTAK uzmanları ve bilim merkezlerinin yürüteceği atölyelerde ise katılımcılara bilimi yaparak ve yaşayarak öğrenme imkanı sunulacak. Milli Teknoloji Kulüpler Birliği'ne bağlı dokuz astronomi kulübü de etkinliğe destek vererek tanıtım faaliyetlerinde bulunacak.

Uzay alanında tam bağımsızlık vurgusu

Bakan Kacır, uzay bilimleri ve teknolojileri alanında elde edilen başarıların, Türkiye'nin teknolojik bağımsızlık hedefine ulaşma kararlılığının bir göstergesi olduğunu belirtti. Türk Astronot ve Bilim Misyonu kapsamında astronot Alper Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'nda gerçekleştirdiği 13 bilimsel deneyin ve Tuva Cihangir Atasever'in yörünge altı uçuşunun, Türkiye uzay tarihi için yeni bir sayfa açtığını dile getirdi.

Uydu teknolojilerinde de büyük atılımlar yapıldığını söyleyen Kacır, %90'ın üzerinde yerlilik oranına sahip İMECE (yeni adıyla GÖKTÜRK 2B) uydusu ile dünyanın her noktasından görüntü alınabildiğini ifade etti. TÜRKSAT 6A uydusu ile kendi haberleşme uydusunu geliştirebilen 11 ülkeden biri olunduğunu vurguladı. Ayrıca, TÜRKSAT 7A, İMECE 2 ve İMECE-3 gibi yeni stratejik projelerin de yolda olduğu müjdesini verdi.

Türkiye'nin en büyük teleskobu Erzurum'da kuruldu

Kacır, uzay bilimleri çalışmalarına yeni bir boyut katacak olan Doğu Anadolu Gözlemevi bünyesinde, 4 metrelik ayna çapıyla Türkiye'nin en büyük teleskobunun kurulumunun tamamlandığını duyurdu. Bu teleskobun, bilim insanlarına geniş gözlem imkanları sunacağını ve fotometrik ile koronagrafik gözlemlerin yapılabileceğini belirtti. Projenin yerli ve özgün kabiliyetlerle hayata geçirildiğini vurgulayan Bakan, Erzurum'da kurulacak olan Optomekatronik Araştırma Laboratuvarı ile şehrin yüksek teknoloji ve hassas üretim üssü haline geleceğini ifade etti.

Sözlerinin sonunda, 2026 yılında Antalya'da düzenlenecek 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nin Türkiye için tarihi bir fırsat olduğunu dile getiren Bakan Kacır, gençleri bu etkinliğe bilimsel çalışmalarla katkı sunmaya davet etti. Açılış töreninin ardından Bakan Kacır, davetlilerle hatıra fotoğrafı çektirerek, kurulan teleskoplardan gökyüzünü gözlemledi.