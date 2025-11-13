ABD Başkanı Donald Trump, Kongre'den geçen ve federal hükümetin faaliyetlerine yeniden başlamasını sağlayan geçici bütçe tasarısını imzalayarak, ülkenin 43 gün süren en uzun süreli hükümet kapanışını resmen sonlandırdı. Beyaz Saray'da düzenlenen imza töreninde konuşan Başkan Trump, Ocak ayının sonuna kadar federal kurumlara finansman sağlayacak olan bu tasarının imzalanmasıyla "ülke için harika bir gün" yaşandığını ve artık herkesin işine dönebileceğini ifade etti.

Siyasi sorumluluk tartışması ve demokratlara eleştiri

Konuşmasında, ABD tarihindeki bu rekor süreli kapanışın sorumluluğunu doğrudan Demokratlara yükleyen Trump, siyasi gerilimin henüz tam olarak bitmediği sinyalini verdi. Başkan, imzalanan bu geçici bütçenin federal hükümeti tüm mali yıl boyunca finanse etmediğine dikkat çekerek, Demokratların birkaç ay içinde benzer bir kapanmaya tekrar neden olabileceği uyarısında bulundu. Bu tür siyasi krizlerin önüne geçmek için Kongre'deki "filibuster" (süresiz konuşma hakkı) uygulamasının sona erdirilmesi gerektiğini savundu.

Obamacare eleştirisi ve yeni sağlık reformu önerisi

Başkan Trump, hükümetin açılış sürecinde sağlık politikalarına da değindi. Eski Başkan Barack Obama döneminde yürürlüğe giren ve düşük gelirli vatandaşlara sağlık sigortası imkanı sunan "Obamacare" (Uygun Fiyatlı Sağlık Hizmetleri Yasası) sistemini sert bir dille eleştirdi. Trump, sistemin yalnızca sigorta şirketlerine yarar sağladığını ve vatandaşların beklentilerini karşılamadığını öne sürdü. Mevcut sistemde sigorta şirketlerine aktarılan milyarlarca doların doğrudan ABD vatandaşlarına verilmesi gerektiğini teklif ederek, sağlık reformu konusundaki duruşunu yineledi.

Kapanışı sonlandıran uzlaşma ve oylama süreci

Federal hükümetin kapanma süreci, Kongre'nin yeni mali yıl başlamadan (1 Ekim'den önce) bütçe tasarısını onaylayamamasından kaynaklanmış ve harcama yetkisini kaybeden federal kurumlar faaliyetlerini durdurmuştu. 43. gününe giren kapanışı sona erdiren adımlar ise son günlerde hızlandı. Kapanmanın 40. gününde, Demokrat ve Cumhuriyetçi senatörler arasında kritik bir uzlaşma sağlandı. Bu uzlaşmanın önünü açan gelişme, Demokrat senatörlerin, sağlık hizmetleri sübvansiyonlarının uzatılması şartından geri adım atması oldu. Kapanmanın 41. gününde Senato'da yapılan oylamada, tasarı 40'a karşı 60 oy ile kabul edildi. Temsilciler Meclisi'ndeki oylamada ise tasarı 209'a karşı 222 oy ile geçti. Bu geçici bütçe, federal kurumların çoğuna 30 Ocak'a kadar finansman sağlarken, bazı kritik federal kurumlara ise mali yıl boyunca finansman sağlamayı öngörüyor.