Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri de memur zammı oranında yükseltilecek:

Okul öncesi çocuklar için: 5.558 TL → 6.448 TL

İlköğretim: 8.337 TL → 9.973 TL

Ortaöğretim: 8.893 TL → 10.638 TL

Yükseköğrenim: 10.005 TL → 11.967 TL

Memur maaş katsayısındaki artış, kıdem tazminatı tavanını da yükseltecek. Şu anda 53.919 TL olan tavan, yüzde 19,61’lik zam gerçekleşirse 64.493 TL’ye ulaşacak. Bedelli askerlik ücreti ise 2026 yılı başında 280.850 TL’den 335.925 TL’ye yükselecek. Ocak ayında yapılacak memur zammı, sadece maaşları değil, sosyal yardımlardan çocuk desteklerine kadar pek çok ödeme kalemini etkileyecek. Merkez Bankası’nın enflasyon tahminine göre artış oranı yaklaşık yüzde 20 olacak ve bu, milyonlarca vatandaşa yeni yılda daha yüksek gelir sağlayacak.