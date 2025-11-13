Son Mühür - Yeni yıl öncesinde milyonlarca memur, emekli ve asgari ücretli, ocak zammını merakla bekliyor. Merkez Bankası’nın son enflasyon raporuna göre yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 31-33 aralığında bulunuyor. Bu tahmin, ocak ayında maaşlara yüzde 18,7 ila 20,5 arasında zam yapılabileceğine işaret ediyor. Memur maaşlarındaki artış, sadece çalışanları değil, emeklileri ve sosyal destek alan vatandaşları da doğrudan etkileyecek. Yüzde 32’lik yıl sonu enflasyon tahmini, memur zammının yaklaşık yüzde 19,61 seviyesinde olabileceğini gösteriyor.
Memurlara yapılacak maaş zammı, ek ödemelerden sosyal yardımlara, kıdem tazminatından çocuk desteklerine kadar pek çok kalemi etkileyecek. Bu çerçevede artış gösteren kalemler şunlar olacak:
65 yaş aylığı
Engelli maaşı
Evde bakım yardımı
Çocuk destek ödemeleri (SED)
Emekli doktorların ilave ödemeleri
Kıdem tazminatı tavanı
Bedelli askerlik ücreti
Yeni memur maaşı
Şu anda en düşük memur maaşı 50.503 TL seviyesinde bulunuyor. Yüzde 20,5’lik tahmini artışla birlikte taban maaş ocak ayında 61.407 TL’ye ulaşacak.
Memurlara ödenen aile yardımları da zammın etkisiyle artacak:
Çalışmayan eş için yardım 2.660 TL’den 3.181 TL’ye,
0-6 yaş çocuk yardımı 585 TL’den 699 TL’ye,
6 yaş üstü çocuk yardımı ise 292 TL’den 349 TL’ye yükselecek.
Eşi çalışmayan ve 0-6 yaş grubunda iki çocuğu bulunan bir memurun aile yardımı ise 3.830 TL’den 4.581 TL’ye çıkacak.
28 Bin TL'yi aşmayacak
Memur zammı, emekli memur maaşlarına da yansıyacak. En düşük memur emeklisi aylığı, ek ödemeler dahil 22.672 TL’den 28.118 TL’ye yükselecek. Emekli doktorların maaşlarında da önemli bir artış bekleniyor: Uzman olmayan doktorların ek ödemesi 23.404 TL’den 27.994 TL’ye, uzman doktorların ek ödemesi ise 30.425 TL’den 36.392 TL’ye çıkacak.
Bu ödemeler de tekrardan hesaplanacak
Sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara verilen 65 yaş aylığı, ocak itibarıyla 5.390 TL’den 6.447 TL’ye yükselecek. Evde bakım yardımı 11.702 TL’den 13.997 TL’ye, engelli aylığı ise engel oranına bağlı olarak 4.303 TL’den 5.147 TL’ye ve 6.454 TL’den 7.720 TL’ye çıkacak. Tüberküloz ve SSPE hastalarına yapılan destek ödemeleri de 11.702 TL’den 13.997 TL’ye yükseltilecek.
SED ödemeleri
Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri de memur zammı oranında yükseltilecek:
Okul öncesi çocuklar için: 5.558 TL → 6.448 TL
İlköğretim: 8.337 TL → 9.973 TL
Ortaöğretim: 8.893 TL → 10.638 TL
Yükseköğrenim: 10.005 TL → 11.967 TL
Kıdem tazminatı ve bedelli askerlik ücretleri
Memur maaş katsayısındaki artış, kıdem tazminatı tavanını da yükseltecek. Şu anda 53.919 TL olan tavan, yüzde 19,61’lik zam gerçekleşirse 64.493 TL’ye ulaşacak. Bedelli askerlik ücreti ise 2026 yılı başında 280.850 TL’den 335.925 TL’ye yükselecek. Ocak ayında yapılacak memur zammı, sadece maaşları değil, sosyal yardımlardan çocuk desteklerine kadar pek çok ödeme kalemini etkileyecek. Merkez Bankası’nın enflasyon tahminine göre artış oranı yaklaşık yüzde 20 olacak ve bu, milyonlarca vatandaşa yeni yılda daha yüksek gelir sağlayacak.