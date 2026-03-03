Son Mühür- İran’ın Tel Aviv’e düzenlediği füze saldırıları sonrası kent genelinde alarm sirenleri çaldı, siviller sığınaklara yönlendirildi.

Saldırının ardından İsrail güvenlik güçleri kentte önlemleri artırırken, özellikle stratejik noktalar çevresinde yoğun askeri ve polis hareketliliği yaşandı.

CNN Türk yayını kesildi, ekip gözaltına alındı

Bölgede son gelişmeleri aktaran CNN Türk muhabiri Emrah Çakmak ile kameraman Halil Kahraman’ın canlı yayını, Savunma Bakanlığı binası önünde sürdüğü sırada güvenlik birimleri tarafından kesildi.

Yayın esnasında ekibin yanına gelen görevlilerin çekimi durdurduğu ve bağlantının aniden sonlandırıldığı bildirildi.

Canlı yayının, Israel Ministry of Defense binası önünden yapıldığı öğrenildi. Müdahalenin ardından iki gazetecinin gözaltına alındığı ve ekibe bir süre ulaşılamadığı kaydedildi.

Duran’dan ilk açıklama: "Konuyu hassasiyetle takip ediyoruz"

CNN Türk ekibinin gözaltına alınmasının ardından kamuoyuna ilk değerlendirmeyi yapan isim Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran oldu.

Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “İsrail’in hakikati gizlemek için basına yönelik saldırılardan biri ile daha karşı karşıyayız.

CNN Türk muhabiri Emrah Çakmak ve kameraman Halil Kahraman’ın İsrail’de gözaltına alındığını öğrendim. Gazeteci arkadaşlarımızın bir an önce serbest bırakılması için gerekli girişimleri yapıyor ve konuyu hassasiyetle takip ediyoruz.”