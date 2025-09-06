Nevşehir’de hafif ticari araç ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 14 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, Nevşehir-Çardak Yolu Cezaevi Mevkii'nde meydana geldi. N.M.Ö. yönetimindeki 06 DDP 418 plakalı Fiat marka hafif ticari araç ile İ.İ. idaresindeki 33 ADG 071 plakalı BMW marka otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta bulunan toplam 14 kişi yaralandı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri kazanın yaşandığı yolda güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili inceleme başlattı. Kazaya karışan araçlar, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Öte yandan, kazaya karışan 33 plakalı otomobildeki kişilerin Mersin’den Kapadokya’yı gezmek üzere bölgeye geldikleri öğrenildi.