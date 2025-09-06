Son Mühür/Merve Turan- Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, İZSU’nun altyapı çalışmaları nedeniyle kazılan yolların, okulların açılacağı 8 Eylül Pazartesi gününe kadar asfaltlanarak trafiğe açılacağını açıkladı. Mustafa Kemal ve Fevzi Çakmak Caddeleri’nde yürütülen çalışmalarda kaldırım, refüj, ışıklandırma ve peyzaj düzenlemeleriyle kalıcı çözümler üretildiğini belirten Eşki, su taşkınlarının da sona ereceğini vurguladı. Başkan Eşki, gece gündüz görev yapan Fen İşleri ve zabıta ekiplerine teşekkür etti.

“Yollar pazartesiye temiz ve asfaltlı hazır olacak”

Başkan Eşki, belediye ekiplerinin kazılan yolları yeniden düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi. Mustafa Kemal ve Fevzi Çakmak Caddeleri’ndeki çalışmalar hakkında bilgi veren Eşki, ekiplerin kesintisiz mesai yaptığını belirtti.

Eşki, “Pazartesi sabah okullar açılacak. O güne kadar çalışmalarımız sürecek. Amacımız, kazılan yolları tozdan arındırmak, en az bir kat asfalt sermek ve mümkün olduğunca kaldırımları tamamlamak. Logar kapaklarının yüksek olması, asfaltı iki kat halinde atmamızdan kaynaklanıyor. İlk kat zemini hazırlıyor, ikinci kat ile kapakları düzleştiriyoruz” dedi.

Kalıcı çözümler ve modern düzenlemeler

Başkan Eşki, yapılan düzenlemelerin geçici değil, kalıcı olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

“Pazartesi sabaha kadar Mustafa Kemal ve Fevzi Çakmak Caddeleri’nin birer kat asfaltını tamamlayıp trafiğe açacağız. Ardından geceleri çalışarak ikinci kat asfaltları dökeceğiz ve yolları tam anlamıyla kullanıma hazır hale getireceğiz. Kaldırımlarda taşların sürekli oynamasını önlemek için beton kullanıyoruz. Belirli alanlarda peyzaj düzenlemeleri yapıyoruz. Caddelerde daha önce görüntü kirliliği oluşturan inşaat demirlerini kaldırıp, modern refüj ve ışıklandırma sistemi oluşturuyoruz. Böylece Bornova’yı hem estetik hem de altyapı açısından güçlü hale getiriyoruz.”

Su taşkınlarına son

Eşki, Bornova’nın uzun süredir sorun yaşadığı su taşkınlarının da çalışmalarla ortadan kalkacağını belirtti.

“Sekiz Sokak, Mustafa Kemal ve Fevzi Çakmak Caddeleri’nde artık su taşkınları yaşanmayacak, vatandaşlar karşıdan karşıya geçerken ıslanmayacak. Pazar gecesinden itibaren tüm ekiplerimiz sahada olacak. Pazartesi sabahına kadar kazılan alanların büyük bölümünü asfaltlamış olacağız. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

Zabıta ve Fen İşleri ekiplerine teşekkür

Başkan Eşki, Fen İşleri ekiplerinin yanı sıra zabıta personelinin de trafik düzenlemeleri ve çalışmalara sağladığı katkılara değinerek, “Zabıta haftasında ekiplerimizle birlikte çalıştık. Tüm Bornovalılara hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.