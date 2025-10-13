Küçük yaşta beyin kanserine yakalanan Tamer Talha, 14 ay boyunca süren kemoterapi ve radyoterapi sürecinin ardından sağlığına kavuştu. Doktorlarının gözetiminde yürütülen tedavi, aile ve yakın çevresinin desteğiyle başarıyla tamamlandı.

Minik Tamer Talha’nın hastalığı yenmesi, sadece ailesi için değil, İskenderun’daki Fenerbahçeliler için de büyük bir mutluluk kaynağı oldu.

Fenerbahçelilerden duygusal sürpriz

İskenderun Fenerbahçeliler Derneği, Tamer Talha’nın iyileşmesini kutlamak için özel bir etkinlik düzenledi. İskenderun Yelken Kulübü’nde gerçekleştirilen kutlamada, sarı-lacivert renklere gönül vermiş taraftarlar bir araya geldi.

Etkinlikte Tamer Talha’ya çeşitli hediyeler takdim edildi, ardından gökyüzüne onlarca sarı-lacivert balon bırakıldı. Minik taraftarın yüzündeki mutluluk, etkinliğe katılan herkesin kalbine dokundu.

Baba Oğuz: “Fenerbahçe ailemize minnettarız”

Etkinlikte duygularını paylaşan baba Oğulcan Oğuz, Fenerbahçeliler Derneği’ne ve etkinliğe katılan tüm taraftarlara teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

“Tamer Talha’nın en büyük hayali gökyüzüne balon uçurmaktı. Bugün bu hayali gerçekleştirebildiğimiz için çok mutluyuz. Bu sürprizi hazırlayan kıymetli Fenerbahçe ailesine gönülden teşekkür ediyoruz.”

Dernek Başkanı Düzen: “Rabbim tüm hasta çocuklara şifa versin”

İskenderun Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Mustafa Düzen ise Tamer Talha’nın sağlık mücadelesine en başından beri destek olduklarını belirterek şunları söyledi:

“Tamer Talha kardeşimizin iyileşmesi dolayısıyla böyle bir etkinlik düzenledik, ailemizi davet ettik. Çok mutluyuz. Hep birlikte sarı-lacivert balonlarımızı uçurduk. Yoğun bir katılım oldu.

Tamer Talha’yı böyle sağlıklı gördüğümüz için Allah’a şükrediyoruz. Rabbim tüm hasta çocuklara acil şifalar versin.”