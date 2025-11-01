Salihli Kaymakamlığı koordinasyonunda Türk Kızılay tarafından düzenlenen “Salihli Sana Kanım Feda” kampanyasında 2 bin 413 ünite kan toplandı; ilçe, Türkiye genelinde rekor bağışa imza attı.

Salihli’de örnek dayanışma

Türk Kızılay Kan Bağış Merkezi tarafından Salihli Kaymakamlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen “Salihli Sana Kanım Feda” kampanyası, ilçe genelinde büyük bir dayanışma örneği ortaya koydu. Gün boyunca ve gece geç saatlere kadar devam eden etkinlikte, ilçenin farklı noktalarında kurulan 15 bağış merkezinde toplam 2 bin 413 ünite kan bağışıyapıldı. Bu rakamla Salihli, Türkiye genelinde ilçe bazında rekor kırdı.

Kaymakam Güldoğan’dan teşekkür

Kampanyaya yoğun ilgi gösteren vatandaşlar ve gönüllüler alkış topladı. Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan, kampanyaya destek veren herkese teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

“Çağrımıza gönülden karşılık veren tüm hemşehrilerimize, öğrencilerimize, eğitim camiamıza, fedakar Kızılay personelimize ve gönüllülerimize teşekkür ediyoruz. Bir damla kan, üç fidan demektir. Bu anlamlı dayanışma için Salihli’ye minnettarız.” Kampanyanın önümüzdeki dönemlerde de daha geniş katılımla sürdürülmesi planlanıyor.