Kandemir Medya’nın genç ve başarılı muhabiri Atakan Başpehlivan ile tıbbi mümessil Elif Özdemir, Balçova İnciraltı Gözde Wedding Garden’da düzenlenen keyifli ve samimi bir törenle evliliğe giden yolda ilk adımı attı. Nişan töreninde, genç çiftin mutluluğu yüzlerinden okunurken, davetliler bu özel ana tanıklık etmenin heyecanını yaşadı.

Mutluluklar dilediler

Aile bireyleri ve yakınların yanı sıra özellikle Balçova’dan siyaset ve sivil toplum camiasının tanınmış isimlerini de bir araya getiren nişan töreni, neşeli anlara sahne oldu. Davetliler, Atakan Başpehlivan ve Elif Özdemir’i tebrik ederek mutluluk dileklerini iletirken, gece boyunca çiftle bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Yüzükleri İzmirli vekil taktı

Genç çiftin yüzüklerini, önceki dönem milletvekillerinden Musa Çam taktı. Çam, genç çifti tebrik ederek mutluluklarının daim olmasını diledi.

Kandemir Medya ailesi olarak Atakan ve Elif’e bir ömür boyu mutluluk dileriz…