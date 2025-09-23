Aydın Büyükşehir Belediyesi, kentin farklı noktalarında sürdürdüğü altyapı yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. Çine ilçesine bağlı Evciler Mahallesi’nde kısmi kanalizasyon hattı yapım çalışmaları başlatıldı.

7,5 milyon TL’lik yatırım

Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) tarafından yürütülen proje kapsamında 2 bin 500 metre uzunluğunda kanalizasyon hattı döşenecek. Çalışma çerçevesinde 57 muayene bacası ve 40 parsel bacası inşa edilecek. Toplam yatırım maliyeti ise 7 milyon 500 bin TL olarak açıklandı.

“Modern altyapı için çalışıyoruz”

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, altyapı projelerinin kent genelinde aralıksız devam edeceğini vurguladı. Çerçioğlu, “Vatandaşlarımızı daha modern ve sağlıklı bir altyapıya kavuşturuyoruz. Aydın’ın tüm ilçelerinde hizmetlerimizi artırarak sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.